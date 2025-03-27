美股｜美國徵汽車關稅　道指早段先跌後靠穩

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布加徵汽車關稅，以及市場正消化一系列經濟數據。美股周四（3月27日）早段先跌後靠穩。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報42,462點，升7點或0.02%；納指最新報17,941點，升42點或0.23%；標普500指數報5,724點，升12點0.21%。

美國2月貿易逆差收窄 上季GDP終值高於預期

數據方面，美國商務部公布，美國2月商品貿易逆差收窄至1,479億美元，仍超過市場預期的1,345億美元，但較前一個月修正後的1,556億美元有所緩解。

美國去年第四季國內生產總值（GDP）環比年率終值增長2.4%，高於市場預期及前值的2.3%。另外，美國首次申領失業救濟人數按周減少1,000跌至22.4萬人，少於市場預期的22.5萬人。

油價造好/下跌。紐約原油期貨現時每桶報69.88美元，升0.23美元或0.33%；倫敦布蘭特期油每桶報73.19美元，升0.13美元或0.18%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,095.03美元、24小時內升0.3%。