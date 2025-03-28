美股｜道指收市跌155點　Tesla盤中漲7%幾近全蒸發

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布加徵汽車關稅，道指周四（3月27日）早段最多曾跌312點，其後一度靠穩，但至中段跌幅擴大，至收市跌155點。其中，Tesla股價最多曾漲近7%，但至收市僅微升0.39%，每股收報273.13美元。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收漲1.39% 恒指夜期高水197點

道指收市報42,299.70點，跌155.09點或0.37%；納指收報17,804.03點，跌94.98點或0.53%；標普500指數收報 5,693.31點，跌18.89點或0.33%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.39%。其中，阿里巴巴升2.56%，蔚來汽車跌5.69%。

恒指夜市期指收報23,776點，升158點，較恒指收市23,578點，高水197點，成交8,583張。

圖為2021年3月16日，通用汽車（General Motors）位於美國底特律的總部大樓上標誌。（Reuters）

汽車股下挫 Nvidia跌2% GameStop瀉22%

供應鏈遍布北美的汽車製造商股價下跌。通用汽車（General Motors）跌7.36%，福特（Ford Motor）跌3.88%。

重鎊股漲跌不一。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌2.05%；蘋果則漲1.05% 。

其他股票方面，晶片股A​​MD遭劵商Jefferies下調股票評級，股價下跌3.21%。迷因股GameStop繼前一天大漲逾一成後，周四跌22.11%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

美元兌日圓升上151 現貨金漲逾1%再破頂 油價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四在匯市尾市報104.33，跌0.20 %。其中，美元兌日圓於匯市尾市報151.13，升0.31%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報69.92美元，升0.27美元或0.39%。倫敦布蘭特期油收報74.03美元，升0.24美元或0.33%。

受美國關稅政策不確定性影響，投資者紛紛湧向避險資產，推動現貨金價升至創紀錄水平。現貨黃金每盎司最新報3,057.5美元，升1.27%；日內高見3,059.58美元新高紀錄。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報87,396.04美元、24小時內約升0.9%。