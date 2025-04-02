彭博：中國收緊中資企業在美國投資　發改委近周暫緩相關批核

美國總統特朗普揚言將於今日（4月2日）對所有貿易夥伴徵收對等關稅，外電消息稱，中國已採取措施限製企業在美國投資，此舉可能讓中國政府在潛在與特朗普政府的談判中，有更多的籌碼。



中國希望增加關稅談判籌碼

據彭博社引述知情人士稱，中國國家發展和改革委員會的幾個分支機構，最近幾周已被指示暫緩對尋求在美國投資的公司的備案和核准。對於中資企業在美國及其他地區的現有承諾，或者中國購買和持有的包括美國國債在內的金融產品，目前未有跡象會受到影響。

知情人士稱，目前還不清楚是什麼原因促使國發改委暫停處理申請，也不清楚這項暫停將持續多久。

國家發展委員會和商務部均負責企業對外投資的初步審批，這兩部部門尚未回應置評請求。

報道稱，儘管中國先前曾因擔心國家安全和資本外流而對一些海外投資實施限制，但新措施突顯了世界兩大經濟體之間的緊張關係。雖然最新的限制主要適用於在美國的企業投資，但此舉給那些尋求將生產轉移到海外以繞過貿易壁壘，並試圖應對日益加劇的全球僵局的企業增加了不確定性。

國家商務部最新數據顯示，2023年中國對外直接投資年增8.7%，但對美國卻下降5.2%至69.1億美元。截至2023年底，對美投資僅佔中國對外直接投資存量的2.8%。