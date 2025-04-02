美股｜道指盤中倒升逾百點　納指曾漲1%　Tesla挫逾6%反飆近半成

市場等待美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布對等關稅措施，擔心對全球經濟、企業利潤和通脹產生影響。美股周三（4月2日）早段先跌後靠穩，道指最多曾跌360點，現時反升近百點；納指曾跌逾1.5%，盤中最多反升1%。



其中，Tesla公布第一季交付量下降13%，股價最多曾跌6.8%，在特朗普宣布馬斯克（Elon Musk）將離開政府後，股價倒升近5%。另外，上市首兩日急漲的Newsmax，周三大幅回吐逾40%。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港凌晨0時39分，道指報42,125點，升135點或0.32%；納指最新報17,597點，升147點或 0.85%；標普500指數報5,661點，升27點或0.50%。

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報71.81美元，升0.61美元或0.86%；倫敦布蘭特期油每桶報74.99美元，升0.50美元或0.67%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,967.69美元、24小時內升逾2%。