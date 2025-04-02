美股｜道指收市跌11點　納指漲0.87%　Newsmax上市兩日漲逾22倍

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布對等關稅前夕，美股周二（4月1日）個別發展，其中道指表現反覆，從最多曾跌481點，盤中曾反升138點，至收市跌11點。 其中，特朗普盟友旗下右翼媒體Newsmax，在上市兩天漲逾2200%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收漲0.50% 恒指夜期低水57點

道指收市報41,989.96點，跌11.80點或0.03%；納指收報17,449.89點，升150.60點或0.87%；標普500指數收報5,633.07點，升21.22點或0.38%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.50%。其中，阿里巴巴升0.41%。

恒指夜市期指收報23,150點，跌103點，較恒指收市23,206點，低水57點，成交14,699張。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

Tesla升逾3.5% 強生跌逾7%

美股七雄全部上揚。Tesla發布首季汽車交付報告前夕，股價漲3.59%。 人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升1.63%。微軟升1.81%、Meta升1.67%、Alphabet升1.57%、Amazon升1.00%、蘋果漲0.48%。

保守派電視新聞網絡Newsmax繼上市首天飆升735%後，周二再升179.01%，每股收報233.00美元，較發行價10美元漲逾2200%。Newsmax的創始人魯迪（Christopher Ruddy）為前《紐約郵報》調查記者，特朗普曾多次接受Newsmax的獨家專訪。

強生（Johnson & Johnson）股價跌7.59%，其100億美元爽身粉和解方案遭聯邦法官再次駁回。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

現貨金價破頂後回落 油價跌逾0.3%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周二（4月1日）在匯市尾市報104.26，升0.04%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報149.61，跌0.27%。

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報71.20美元，跌0.28美元或0.39%。倫敦布蘭特期油收報74.49美元，跌0.28美元或0.37%

金價回落 。現貨黃金每盎司最新報3,117.06美元，跌0.22%；日內高見3,149.03美元的新高紀錄。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報85,108.01美元、24小時內約升3%。