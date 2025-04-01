美股｜道指收市反升417點　Nvidia及Tesla跌幅收窄至逾1%

投資者擔心美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅計劃，美股周一（3月31日）早段下挫，標道指最多曾跌435點，其後跌幅收窄，至收市反升417點；納指最多曾跌逾2.5%，至收市減至跌0.14%。 其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia從最多跌近5.5%，至收市收窄至跌1.18%；Tesla從最多挫7.6%，至收市減至跌1.67%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，交易員展示美國旗幟。（Reuters）

中概股指數收跌0.61% 恒指夜期高水117點

道指收市報42,001.76點，升417.86點或1.00%；納指收報17,299.29點，跌23.70點或0.14%；標普500指數收報5,611.85點，升30.91點或0.55%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.61%。其中，阿里巴巴跌0.15%。

恒指夜市期指收報23,237點，升75點，較恒指收市23,119點，高水117點，成交14,965張。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

蘋果升近2% Moderna挫近9%

重磅股漲跌不一。其中，蘋果股價則升1.94% ；Amazon則跌1.28%、微軟挫0.90%。

有指美國食品藥物管理局（FDA）最高疫苗官員被迫辭職，藥廠股價格下跌，其中Moderna跌8.90%。