4.2 關稅殺到股市再陷分水嶺？　譚新強解話　料中國恐被加至60%

美國總統特朗普上台後動作多多，加徵中國關稅20%後，更揚言將於下周三（4月2日）向全球「宣戰」，加徵全球貿易夥伴「對等關稅」。中環資產行政總裁兼投資總監譚新強表示，特朗普1.0時期已加徵中國關稅，故此目前已累計加徵了近40%的關稅，若果再加上對等關稅，或者近日其揚言加徵向委內瑞拉購買石油國家關稅25%，後者會包括中國，若果中國不屈服繼續購買石油，預計累計加幅度將達約60%，即特朗普上台前所揚言的幅度。



譚新強表示，特朗普1.0時期已加徵中國關稅，故此目前已累計加徵了近40%的關稅，若果再加上對等關稅，預計累計加幅度將達約60%，即特朗普上台前所揚言的幅度。

下周三美國或加徵中國關稅至60%

譚新強在接受《香港01》訪問時表示，特朗普上台未夠百日，比較突出的特徵就是「混亂」，包括其關稅政策，時而延遲時而有例外。對等關稅是非常古老的概念，過去有所謂的Most Favourite Natio（最惠國待遇），友好國家全部可享有比較輕微的關稅。目前相較加拿大、墨西哥及印度等國，會願意和美國就關稅事宜傾談，中國態度就偏硬，「底氣厚一點」，意味對等關稅等額外加徵的幅度，將會是難以避免。

他指出，近日港股有所調整，估計都是與貿易戰或關稅有關。至於美股，近期也有較大波動，日前更爆發小股災，除了關稅問題，也由於中國大模型DeepSeek的出現，「洩了美國一種差不多宗教式的信仰、AI投幾千億美金進去越多越好的那道氣，也令特朗普及MAGA（Make America Great Again）這道氣也洩了」。不過，目前在「回氣」過後，又會繼續相信原有投資越多越好的理念。

對於有說法稱美國已進入「萬劫不復的熊市」，譚新強認為，這是錯誤的想法，美股從技術上來說，牛市未完。（資料圖片）

美股技術性上牛市未完

對於有說法稱美國已進入「萬劫不復的熊市」，譚新強認為，這是錯誤的想法，美股從技術上來說，牛市未完。不過，特朗普揚言4月2日會是一個光復紀念日（Liberation Day），對於美股會否屬於另一個分水嶺，譚新強就稱，他並不會輕視該日子的重要性。

他又分享，近日剛剛前往美國參加活動，聚集美國大型企業的行政總裁等管理高層，還有世界級的學者，包括摩根士丹利行政總裁 Jamie Dimon、美國電腦商Dell行政總裁Michael Dell。有的說法是特朗普其實是不會接受股市大跌或者經濟衰退，即所謂的「Trump Put」，故此目前政策其實是故意的，能夠令聯儲局減息，令美元匯率轉弱從而有利出口。而一些美國大企業行政總裁更估計，股市需要再跌20至30%，特朗普方會改變政策。

九成美企CEO認為美國正步向衰退

譚新強表示，會上也有不正式統計，就是會上幾乎沒有人相信，單憑關稅政策，美國能夠實現「再度工業化」，包括振興製造業。當中高達八成美國大企業，更認為目前關稅政策是施政「錯誤」，將會導致通脹，傷害美國民眾生活，損害其購買力等。

譚新強表示，美企CEO多不相信單憑關稅政策，美國能夠實現「再度工業化」，認為目前關稅政策是施政「錯誤」，美國正步向衰退。（資料圖片）

這些美國大企業的行政總裁，當中有一定年紀的，更會開始懷念上任美國總統拜登時代，認為當年經濟情況非常好。有近九成的這些美企行政總裁，認為美國正步向衰退（Heading towards Reception），未去到衰退，但正向這個方向邁進，例如大摩預計暫時未有衰退，但調低了今年的經濟增長預測，由1.9%調低至1.3%。

美國自製「孤立」籲中國可乘虛而入

而事實上，除了關稅政策，特朗普有不少動向也似乎是向一直以來的盟友包括歐盟及加拿大「宣戰」，例如曾揚言想納入加拿大為美國第51個洲，而在俄烏戰爭立場上更與盟友「對幹」，支持俄羅斯多於烏克蘭，似乎在自製「孤立」。譚新強認為，這對於中國來說其實是一個很好的「窗口」或者機會，能夠令中國去修復和歐洲和西方某些國家的關係。

他又相信，即使沒有烏克蘭問題，特朗普也希望與俄羅斯修復關係， 可能提升部分制裁，或者與俄羅斯全面合作，發展俄羅斯礦產或者能源，故此目前西方流行「Reverse Nixon」（反向尼克遜）一詞，即和當年尼克遜修復與中國關係等做法背道而駛。不過，即使美俄合作，其實中國也不需要害怕，因為俄羅斯經濟仍屬疲弱，只是有很多核武，威脅不到中國的發展及增長。