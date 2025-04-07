啟德體育園啟航　見證香港新里程｜方保僑

歷經多年規劃與建設，香港啟德體育園終於在上月正式開幕。這座耗資逾三百億港元打造的亞洲頂尖體壇新地標，不僅承載著香港躋身國際體育盛事主辦城市的雄心，更象徵著這座城市在後疫情時代重拾活力的重要里程碑。

作為啟德體育園的「開幕之作」，香港國際七人欖球賽無疑是一場壓力測試。賽前輿論曾憂心周邊交通配套能否負荷，主辦單位以增設接駁專線、優化疏散通道的應變方案，將三萬餘名觀眾疏導得井然有序。我置身於可容五萬觀眾的主場館內，感受到氣氛熱烈，觀眾席上此起彼落的歡呼聲浪，與場內巨型電視屏幕的實時互動，共同編織出國際級賽事氛圍。

新場館啟用，難免亦有大大小小的「teething problems」，例如部分觀眾反映餐飲區輪候時間較長、洗手間指示不夠清晰、接駁巴士不足等問題，但相較於昔日一些大型活動曾經出現的混亂場面，這次的磨合期顯然平順許多。在文化體育及旅遊局的統籌下，主辦單位及政府團隊建立了即時應變機制，顯示靈活的危機處理能力，同時也為未來舉辦更高規格的賽事累積寶貴經驗。

最令人動容的時刻，莫過於上週日國泰航空安排了一架空中巴士A350客機以低至1100尺的飛行高度，飛越維多利亞港，賽事也停了下來，播出一些昔日國泰航班在啟德升降的片段，然後機長廣播說著今天觀眾坐着觀看比賽的啟德體育園，正是昔日航班升降的地方，觀眾還可以在場館內的巨型窗口，觀望到飛機在旁邊掠過，這畫面觸動了許多香港人的集體回憶，無數市民亦在維港兩岸舉起手機記錄這幕「穿越時空」的奇景，社交媒體隨即掀起一片懷舊熱潮。國泰航空此次巧妙安排，既呼應啟德體育園所在地的歷史意義，更巧妙連結香港的航空傳奇與體育新篇。當飛機掠過啟德體育園玻璃幕牆的倒影，恰似兩個時代在此交會，昔日的「東方之珠」憑藉勇氣創造奇蹟，今日的香港正以同樣精神開拓新局。

隨著香港國際七人欖球賽的成功舉辦，啟德體育園即將迎來更多國際矚目的大型賽事。從多位著名歌手的大型演唱會，以致明年的全運會將接踵而至，啟德體育園將成為世界認識香港的重要窗口。當體育激情與集體在此交融，啟德體育園已然超越單純的競技場域，化為承載香港人自豪感的精神地標。這座面向維港的巨型郵輪已經啟航，承載著香港人的期盼，駛向更遼闊的國際舞台。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。