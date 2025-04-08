香港國際創科展周日開幕　聚焦低空經濟等五大領域

第三屆香港國際創科展（InnoEX)，將於4月13至16日在會展舉行，今年主題為「創新.智動.起飛」，探索低空經濟、人工智能、機械人等五大科技領域。



貿發局副總裁張淑芬介紹指，InnoEX首次增設四大主題日，探討熱門科技，並提供中小企解決方案，首日主題為低空經濟，與科技經濟；隨後幾日分別為人工智能與機械人、網絡安全、中小企解決方案。

結合春季電子產品展，將吸引來自29個國家及地區，超過2,800家展商參與。當中，加拿大及法國將展團參與，今年同樣有17個來自內地16個省市的展團參加，知名科企就包括華為、科大訊飛等。

第三屆香港國際創科展（InnoEX)，將於4月13至16日在會展舉行，今年主題為「創新.智動.起飛」。（黃寶瑩攝）

港首兩個月電子產品出口增10.8%

針對今年的春電展，據貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄披露，2024年香港電子產品出口額，按年增長12.3%至33,071億元；而今年首兩個月，電子產品出口額就按年增長10.8%至5,293億元，當中至東盟的出口額，就增長10.4%。

其形容稱，該出口表現已算相當不錯，證明香港在全球供應鏈中的重要地位，同樣伴隨關稅等不明朗因素，認為業界一定要做好準備，貿發局續指，要藉助展會的機會，多接觸各地的買家。

世界互聯網大會亞太峰會也將於下周一（14日）舉行。（黃寶瑩攝）

互聯網大會亞太峰會同將開幕 杭州六小龍高層代表將參與

此外，數字政策辦公室數字政策專員黃志光，預告世界互聯網大會亞太峰會也將於下周一（14日），連續兩日召開，預計將吸引過千名，國內外政商界、國際組織、專家學者等參與。

當中也有新興互聯網企業代表，包括杭州六小龍，也會派高層代表前來參與。而峰會期間，亦將組織人才配對活動，幫助對接科企。