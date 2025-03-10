貿發局調查：七成東盟消費者過去1年網購港商品　泰國客最青睞

香港貿發局發佈東盟市場電商機遇研究，面向東盟六個主要市場，即印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南進行調研。



研究發現，香港品牌及產品深受上述東盟六國的網購人士歡迎，約有七成受訪者表示，過去12個月，至少網購過一件來自香港的產品。當中，年輕消費者尤其喜愛香港產品，以18至29歲年齡群對香港產品的評價最高。



七成受訪者過去一年網購港產品 新加坡消費額最高

貿發局研究總監范婉兒表示，貿發局2024年6至7月，對於1846名﹑年齡18到60歲的用戶進行調研，受訪者每月至少會網購一次。

上述東盟六國，約有七成受訪者表示，過去12個月至少網購過一件來自香港的產品，該比例在泰國和印尼最高，分別為81%和73%。當中，以新加坡、泰國及馬來西亞網購人士在香港產品的平均消費額最高。以香港電子產品為例，新加坡消費者每次購物的平均支出為371美元、其次是泰國為276美元。

以香港電子產品為例，新加坡消費者每次購物的平均支出為371美元。

港產品售價得宜 為最受青睞原因

此外，對於香港產品受歡迎的特質，佔比最高的特質為售價更平，范婉兒解釋稱，香港產品不僅包括本地生產的商品，同時包括香港的連鎖店等，利用香港品牌效應做到的生意，且相信平價兼顧質素，即指性價比更高。

相比其他市場，有35%受訪者認為，香港產品售價更為相宜；有33%受訪者特別欣賞香港產品能巧妙糅合亞洲及西方元素。另有32%的受訪者表示，網上售賣的香港產品設計時尚。

相比其他市場，有35%受訪者認為，香港產品售價更為相宜。（資料圖片）

電子消費品最受歡迎

就品類而言，香港各類電商產品中，最具吸引力的是電子消費品，獲70%的受訪者青睞，其次是時尚產品，獲得38%受訪者支持，以及34%支持的化妝及個人護理產品。

范婉兒表示，電子消費品最具吸引力，這對香港電子消費品企業來說無疑是一大喜訊。多年來，電子消費品都是香港的強項之一。

她續稱，這是首個聚焦東盟消費者網購香港產品的行為研究。結果令人鼓舞，東盟消費者樂於透過各種網上渠道購買香港品牌及產品。從研究結果可見，香港中小企可特別留意泰國和印尼市場，這兩個國家的消費者對香港產品有很高的評價。