微信支付香港升級「的士收錢碼」　推總值450元司機開戶獎勵

騰訊（0700）旗下微信支付公佈，微信支付（人民幣錢包）升級香港「的士收錢碼」（「收錢碼」）司機開戶獎賞，總值450元，鼓勵更多司機把握機遇，加入電子支付作為常規交易選項。



其續披露，截至2025年1月，微信支付香港的士行業流動支付，月線下交易筆數按年增長近4倍，月活躍商戶數按年增長4倍以上。



的士司機開戶獎勵 總值450港元

微信指，為幫助推動香港的士行業數碼化轉型，於推廣期內成功開通「收錢碼」的司機，自成功開通當日起計首三個月，凡通過線下掛牌「收錢碼」每完成單筆30元或以上的「合資格車費交易」，即可獲得一筆15港元現金獎賞。

該獎賞將於交易完成7日後自動發放予司機，每月累計最高可獲10筆合資格交易獎勵，即每名合資格司機，每月最多可獲取總值150元的現金獎勵。該獎賞推廣期（最遲開通日）將持續至4月30日。

騰訊（0700）旗下微信支付公佈，微信支付（人民幣錢包）升級香港「的士收錢碼」。（鄭子峰攝）

迎節日客流 推跨境遊客專屬的士優惠

此外，為迎接復活節和五一黃金周跨境客流高峰，微信支付推出跨境遊客專屬的士優惠，即日起至5月15日，跨境遊客選乘支持微信「收錢碼」、八達通或Wonder聚合碼的的士，以及已投入服務的星群的士，用微信支付掃碼付款後，即可透過微信搖一搖功能領取全球線下通用驚喜匯率券，最高每萬元消費可享將近500元人民幣的優惠。