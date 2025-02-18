騰訊集團(0700)接入DeepSeek　旗下微信迎來多項利好因素｜彭偉新

近期市場上最熱門的話題是各平台紛紛接入今年最火爆的DeepSeek大模型，而騰訊控股在上周亦公佈將把旗下的微信系統接入DeepSeek，隨即成為市場上最受投資者熱捧的股份。在接入DeepSeek後，騰訊旗下的微信將迎來多項利好因素，顯著提升其市場競爭力。首先，DeepSeek的先進搜索技術有助於改善內部內容的搜索質量，使得用戶在查找信息時能夠更快速、準確地獲取所需內容，從而提升用戶體驗。這種提升將進一步增強用戶黏性，增加用戶在平台上的活躍度，促進日常使用頻率的提高。



其次，改進的搜索功能將吸引更多商家進行廣告投放，這對騰訊的廣告收入將形成正面影響。更精準的搜索結果和個性化推薦系統，將有助於商家更有效地觸及目標客群，從而提升轉化率。此外，DeepSeek的技術將使騰訊能夠收集和分析更多的用戶行為數據，進一步提升其數據分析能力，為精準營銷提供支持。這些改進不僅促進廣告收入的增長，還可能吸引新用戶加入，擴大微信的用戶基礎。同時，透過技術創新，騰訊能夠在面對其他競爭平台時保持領先，鞏固其市場地位。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率約28倍，市場給予集團的預測市盈率為17.2倍，較追蹤市盈率低。主要是市場預期集團未來的市盈率增長率達到0.71倍，而市賬率則為4.44倍。近日騰訊的股價上升，並見到大戶投資者對騰訊的前景非常看好。主要是因為頭10大券商在中央結算戶口中，持有騰訊控股的比率由今年1月23日的最低91.13%逐步加至2月14日的91.69%，雖然只增加了0.56個百分點，但對於騰訊來說已經是非常重大的轉變。

騰訊控股(00700)於去年9月17日至9月17日期間的資金流狀況。（圖１）

騰訊控股於昨日以493.6港元收市，全日上升18.80港元或3.96%。集團過去5年的平均Beta值為0.5，系統性風險低於大市。52周最高位曾見512港元，而最低位則見265.8港元，股價於過去52周累計上升66.71%，表現跑贏標普500指數43.82%。以現價493.6港元計，騰訊控股的股價較50天線高出22.04%，亦較200天線高出25.93%。事實上，騰訊控股自去年9月17日至昨日的股價共錄得2%的升幅，期間錄得404.78億港元的資金流入，其中大戶佔349.87億港元，而散戶則佔56.17億港元。期間，大戶投資者的持貨比率最高曾升至7.35%，最低則跌至-0.19%，而到9月17日當日則為3.71%。這反映出騰訊控股的大戶資金流狀況有改善的跡象，尤其是自去年9月17日至今期間，大戶資金流總額佔總資金流入的86%，顯示出大戶投資者對騰訊的前景非常看好，並願意在股價由低位反彈期間繼續吸納。

騰訊股價於2021年初由高位757.4港元持續下跌至2022年10月的184.0港元，形成大型下跌後，股價便在9天RSI見底背馳的情況下由低位反彈。不僅形成了一浪高於一浪的走勢，更成功升破之前所形成的跌浪總跌幅的38.2%反彈目標，最高曾於去年10月升至482.4港元。雖然股價其後回調，但未有失守250天線支持，並在返回364.8港元後再次反彈。近日在小時圖中，更持續企穩於保歷加通道的中軸之上，走勢非常強勁。預期在9天RSI成功企在70以上水平後，股價可繼續反彈，以2021年見歷史高位後所形成的跌浪總跌幅，按總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望538.4港元。投資者可以在498港元買入，上望538港元，只要股價未有失守去年10月7日的高位482.4港元，暫時毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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