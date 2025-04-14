微信新版本強勢來襲 Windows、Mac等同步更新 多聊天轉發超方便
撰文：深圳攻略通
出版：更新：
微信真的是更新界的狂魔，一更就根本停不下來。除了更新手機外，電腦的更新也沒有落下。
據「微信」官網消息，近日，微信在多平台上線新版本。據了解，此次體驗大幅更新Windows、Mac等多端統一。
該版本主要更新如下：
1、支持調節字體大小
2、支持深色模式
3、聊天記錄支持分類搜索
4、支持微信運動
5、支持分享文字、鏈接和文件到微信
6、支持長按識別網頁中的二維碼圖片
7、支持把聯繫人推薦給朋友
8、支持轉發給多個聊天
9、支持掃碼添加企業微信聯繫人
10、長按消息支持收藏
11、消息撤回後支持重新編輯和發送
12、支持平板和手機同時登錄
13、完善更多消息類型
14、一些已知問題的修復
具體的我們一起來看看
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這次的更新真的很炸，不得不說！微信就是「更新界」的卷王！
大家還想微信更新哪些功能？（說不定開發員下次就願了你的夢！）
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