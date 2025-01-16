微信支付疑存漏洞　用戶被陌生人異地刷臉支付成功　騰訊全額補償

來自貴州的張蘭（化名）反映，日前被陌生人在安徽用微信的「刷臉支付」功能付款。向微信支付提交被盜申賠，也在亳州當地報警。



《正在新聞》報道，事發於1月12日傍晚6時48分，張蘭的微信收到「到店刷臉支付開通成功」和「微信支付成功」的通知。張蘭發現，她被陌生人在安徽亳州微信刷臉成功支付106.64元（人民幣，下同）。收款方為 「金色華聯亳州萬達廣場店」，支付方式為刷臉支付。

收款商家表示，該名消費者結賬時不僅刷臉成功，還正確輸入了手機號碼後4位數字。張蘭翻查商家的閉路電視紀錄後，發現該名消費者與自己長相並不相似。她表示，手機號碼是在學校辦理，從未更換過，也沒有開啟過微信到店刷臉支付功能。

張蘭隨後向微信支付提交被盜申賠，也在亳州當地報警。1月14日，微信支付官方向張蘭退還被盜刷的106.64元。

微信刷臉支付功能。（視覺中國）

1月15日，騰訊回應稱，用戶付款流程通過手機號、人臉識別雙重核驗，具體情況正在溝通核實；為避免用戶損失，已先行全額補償。

騰訊表示，微信刷臉技術會根據用戶風險評級，加強支付時身份認證，保障用戶資金安全，並提醒大眾保護好個人信息，如遇到類似情況，請隨時聯繫微信支付客服團隊解決。