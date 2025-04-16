Nvidia稱美政府限制對華銷售H20晶片　累盤後挫逾6%

《彭博》報道，AI晶片生產商Nvidia（英偉達）表示，美國政府在限制其H20晶片對中國的出口，阻礙了該公司為應對之前的限制而設計的產品線。



Nvidia於周二（15日）在監管文件中表示美國政府於周一（14日）通知Nvidia，指出向中國出口H20晶片「在可預見的未來」需要申請許可證。政府指出新規定旨在應對「相關產品可能被用於、或轉用於中國超級計算機」的擔憂。

Nvidia警告稱，預計第一財季與H20產品線相關的「庫存、採購承諾和相關儲備」費用約為55億美元。該消息公佈後，輝達股價在盤後交易中下跌逾6%。

圖為2025年3月18日，Nvidia行政總裁黃仁勳在美國加州主持年度技術開發大會GTC。

1月時已有報道指美政府擬收緊公司產品對華銷售

《彭博》於1月報導稱，特朗普政府官員正在研究進一步收緊Nvidia對華銷售限制。雖然H20可以用來開發和運行人工智能軟件和服務，但為了滿足美國對中國出口現行的技術出口限制，Nvidia已經對此類晶片的性能進行了「閹割」。

Nvidia此前表示，進一步收緊限制只會強化中國獨立於美國技術的決心，而且會削弱美國公司的實力。