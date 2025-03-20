黃仁勳GTC上宣布NVIDIA最新進展　一文看清9大重點：晶片需求仍大

NVIDIA（中國大陸譯「英偉達」，台灣譯「輝達」）執行長黃仁勳18日在GTC大會上宣布了AI晶片的最新進展，也談到NVIDIA在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的工作。



以下是黃仁勳主題演講的一些重點：

黃仁勳GTC上宣布NVIDIA的未來設劃。（路透社）

點擊圖片快速了解黃仁勳在GTC上宣布的消息：

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1. Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra

黃仁勳表示，NVIDIA的Blackwell現在已全面投入生產。下一代的Blackwell Ultra系列將在2025年下半年推出。

Blackwell Ultra NVL72平台具有兩倍的頻寬和1.5倍更快的記憶體，將用於加速建立代理型AI、實體型AI和推論模型。

屆時，將問世的GB300 NVL72伺服器，會連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆安謀Neoverse架構Grace CPU，其AI效能比GB200 NVL72提升1.5倍。

NVIDIA表示，預期今年下半年起，合作夥伴包括Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創與緯穎、思科、戴爾、慧與科技、聯想與美超微等公司，都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

2. 新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出

黃仁勳GTC上宣布NVIDIA的未來設劃。（路透社）

黃仁勳表示，以天文學家薇拉·魯賓（Vera Rubin）命名的下一代GPU將於明年下半年推出。Rubin擁有一款新的中央處理器（CPU），其效能是先前晶片的兩倍，而且擁有更多記憶體和頻寬。

接著在2027年下半年，NVIDIA將推出Rubin Ultra，它將包含多個連接在一起的GPU。

黃仁勳表示，NVIDIA再下一代的GPU架構將被命名為Feynman，預定2028年推出。

3. 首款用於人形機器人的AI模型

NVIDIAIsaac GR00T N1是世界上首款用於打造人形機器人的開放、可完全客製化的AI基礎模型。（路透社）

黃仁勳表示，NVIDIAIsaac GR00T N1是世界上首款用於打造人形機器人的開放、可完全客製化的AI基礎模型。該公司將利用合成和實際資料對GR00T N1進行預先訓練，並且向機器人開發商推出開放模型系列。

NVIDIA與谷歌、迪士尼合作開發Newton物理引擎，讓機器人學習如何更精確地處理複雜的任務。Newton將針對機器人學習進行優化，並與Google DeepMind的MuJoCo和NVIDIAIsaac Lab等模擬框架相容。預期Newton物理引擎將於2025年稍晚推出。

4. 代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」

黃仁勳發表Nvidia Dynamo，本質上是「AI工廠的作業系統」，藉此加速和擴展推論模型。Nvidia Dynamo是作為協調與加速數千個的GPU的推論通訊，利用分散式運算特性於大型語言模型的處理與產生分配到不同的GPU，可針對特定需求單獨將每個階段最佳化，藉此提升AI工廠服務的性能。

黃仁勳他還宣布Llama Nemotron系列推論模型，這將使開發人員和企業能夠建立代理型AI。這些新的推理模式是開放的。

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5. 個人AI超級電腦

黃仁勳介紹了Nvidia DGX個人AI超級電腦，由NVIDIABlackwell AI平台提供驅動。DGX Station和DGX Spark（以前稱為 Project DIGITS）將讓從開發人員到學生的每個人都能利用桌上型電腦製作AI模型的原型、進行微調以及執行運作。

NVIDIA指出開發DGX Spark 和 DGX Station的全球系統製造商包括華碩、戴爾、惠普、聯想。

6. 採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器

這類網路交換器可讓AI工廠能以連接數百萬組GPU加速器的規模運作。AI工廠可跨越不同地點、連接數百萬個GPU，發展至前所未有的規模。

在這塊領域，NVIDIA攜手台積電、鴻海、日月光投控旗下矽品及波若威等台廠，其他生態系成員還包括Coherent、康寧、Fabrinet、Lumentum、SENKO、住友電工和天孚通信等美、日、中廠商。

7. NVIDIA與通用汽車（GM）合作

黃仁勳表示，NVIDIA正與通用汽車合作，在新一代汽車、工廠和機器人中使用AI。

這項消息衝擊英特爾旗下開發自駕技術的Mobileye Global的股價一度重挫逾6%，收盤跌幅收斂至3%左右。

8. NVIDIA與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡

NVIDIA正與T-Mobile、MITRE、思科、ODC和Booz Allen Hamilton合作開發AI原生6G無線網路的硬體、軟體和架構。電信業者將合作再NVIDIA AI Aerial平台上為6G構建原生網路堆疊。

9. 大型科技公司今年繼續採購AI晶片

AI晶片市場需求仍大（路透社）

黃仁勳表示，四大公有雲端供應商 ，包括亞馬遜、微軟、Alphabet旗下Google，以及甲骨文，去年購買130萬個NVIDIA老一代的Hopper AI晶片。他說，2025年迄今，四大業者已購買了360萬個Blackwell AI晶片。

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