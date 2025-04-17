鮑威爾：關稅幅度超出預期　或加劇通脹及經濟增長放緩

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）4月16日在芝加哥經濟俱樂部發表講話，稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新政府政策，對經濟的影響具有很大的不確定性，目前宣布的關稅上調幅度遠遠超出預期，對經濟影響也可能如此，包括通脹上升和經濟增長放緩，聯儲局可能陷入需同時控制通脹和支持經濟增長的困境。



圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯儲局主席後發表講話。（Reuters）

鮑威爾指出，新政府正在四個不同領域實施重大政策變革：貿易、移民、財政政策和監管。這些政策仍在不斷發展，聯儲局將繼續更新評估。他表示，調查及市場數據均顯示，近期的通脹預期指標均大幅上升，調查參與者將矛頭指向了關稅。不過，長期通脹預期指標大致維持穩定。

鮑威爾指出，美國第一季GDP的初值將於數周後公布。目前掌握的數據顯示，首季經濟成長速度較去年同期的穩健水準有所放緩。儘管汽車銷售強勁，但整體消費支出似乎增長減慢。此外，第一季進口強勁，反映出企業試圖避開潛在關稅，預計將對GDP增長造成壓力。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

鮑威爾指出，隨著進一步掌握政策變化，聯儲局將更能了解其對經濟以及貨幣政策的影響。他認同，關稅很可能至少會導致通脹暫時上升。至於通脹效應會否更加持久，將取決於影響幅度及時間。

他又稱，對家庭和企業的調查顯示，消費者信心急劇下降，對前景的不確定性加劇，這在很大程度上反映了對貿易政策的擔憂。外界對全年的預測正在下調，大部份預測都表明經濟增長將繼續放緩，但仍將保持正增長，聯儲局將密切追蹤數據。