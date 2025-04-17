來稿｜ 關稅戰陰霾下須自強　提升建造業競爭力迎挑戰

來稿作者：徐毅興



美國發動的「關稅戰」導致全球股市動盪，問題一日未徹底解決，本港貿易勢必受到打擊，長遠也會影響經濟增長。外圍因素難測難控，自強是唯一出路，故各行各業當務之急是做好成本控制。作為工程界一份子，筆者認為，現正值地產市場低潮期，絕對是大刀闊斧降低建築成本的良機，政府應趁機糾正建築標準複雜、監管過度等問題，藉此縮短所有項目建築期，提升建造業效率，確保香港基礎行業有足夠競爭力，應對未來重重挑戰。

建造業一直以來都是本港最主要行業之一，佔本港整體GDP大約4%至5%，2023年其行業增加價值達1,330億元，按年上升9.2%。每個增長飛快的行業，經常會有一個通病，就是相關制度法規跟不上發展速度，造成拖後腿的情況。本港建造業其實已陷入這個困境多年，發展局早前已承認，大多數建築標準已沿用多年，應適時檢視，然而一直只是少修少補，未見有全面審視之意，亦未聞將會制訂全盤改革方案。

香港建築成本高昂，長期位居亞洲第一，其中一個主因是過高及過於繁瑣的建築標準和設計要求。在平衡安全與成本，以及促進建造業發展的大原則下，筆者認為有三方面應優先改革。第一是全面檢討建築標準，更新過時規範，避免因不切實際的規格要求浪費資源。

筆者不時聽到行家抱怨，政府的建築要求有時過分審慎，尤其當地盤某個環節發生意外後，往往一刀切式大幅提升要求，缺乏考慮各個地盤的實際情況，這種「安全能力過剩」的作風，徒然浪費人力物力，沒有提升整體工程項目質素。所謂過猶不及，發展局應盡快全面檢討相關要求標準，更新或刪減不再適用的規定，以確保建築標準與時並進，與國際接軌而不過度超標。

第二，減少不必要的建築設計要求、非項目範圍內額外附帶工程。現時一些政府建築規定沒有因應實際功能而作彈性安排，例如在未使用空間加建結構支架時，當局因擔心業主「偷用」此類空間，照樣要求跟足所有建築標準，這不僅增加了建築成本，還浪費不少資源。筆者建議進行優化，對於非必要的結構設施，可降低技術要求，僅維持基本安全標準即可，避免過度設計，以減省成本。

另外，業界人士不止一次指出，政府部門經常要求承建商負責地契範圍以外的工程，例如地盤以外的公共地方或鄰近道路，當局也會要求承建商進行修葺重整，雖然都是為社區出一分力，但這些額外工程又會推高整體成本。

最後就是精簡工程審批程序，減少重複流程。現時一個建築項目往往面臨很多繁複的行政程序和審查環節，耗費時間和人力成本。香港工程師學會前任會長卜國明早前指出，一個較大型的項目隨時涉及過千審批程序，學會早年已向政府提交報告，提出應研究精簡審批流程，直言「希望政府除監管外亦擔當促進者，不同部門的審批程序可同步處理，以節省流程」。

全球經濟環境不明朗，誰能有效降低成本，誰就是贏家。筆者相信，政府如能因應建築科技發展及環境變化，盡快制定準確合理的全新建築標準及設計要求，將本港建築成本降低10%或更多，同時保持到工程項目的安全性和實用性，這樣無論外圍環境如何，建造業也一定能安然過渡，繼續穩定發展下去。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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