MPF｜積金局指強積金半自由行轉移個案已逾百萬宗　累涉資500億元

積金局主席劉麥嘉軒今天（21日）發表網誌，表示自強積金「全自由行」諮詢工作於3月28日展開以來，積金局陸續收到意見，包括有回應認同諮詢文件中提出的兩個建議方案，能夠分別顧及現有僱員和在取消「對沖」安排生效日（即2025年5月1日）或以後入職的僱員對管理強積金有更大自主權的期望，並希望積金局在推行「全自由行」前就具體方案內容繼續多作解說。



劉麥嘉軒指，2020至2024年的五年間，平均每年有48億元的強積金透過俗稱「半自由行」的僱員自選安排，轉移至僱員自己選擇的強積金計劃，較前五年（2015至2019年）的38億元，增長27%。截至2025年3月，「半自由行」轉移個案的總數已超過100萬宗，涉及金額超過500億元。

這些數據顯示，不少打工仔女熟悉並善用「半自由行」，主動管理強積金。「全自由行」正是在此基礎上再進一步，並善用「積金易」平台帶來的契機，讓打工仔女在現職期間累積的強積金中可自由調動的部分由僅限於僱員強制性供款，擴展至全數強制性供款（即包括僱主強制性供款）。

她指出以打工仔女的所有已歸屬強積金權益計算，可自由調動的強積金比例將由現時超過70%提升至接近100%。