破欠基金遣散費上限提升　孫玉菡：取消強積金對沖對基金必有影響

立法會今日（20日）根據《破產欠薪保障條例》作出決議，調升遣散費特惠款項上限，由首10萬元及餘額一半，上調至首20萬元及餘額一半，明日刊憲生效。勞工及福利局局長孫玉菡指，政府理解社會關注取消「對沖」的安排，部分僱主可能無力支付遣散費給僱員。政府同意再檢討基金遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升遣散費特惠款項上限，加強保障在取消「對沖」後受企業倒閉影響僱員的權益。



社會關注取消「對沖」的安排。(資料圖片)

上調破欠基金遣散費特惠款項至首20萬及餘額一半 明日刊憲生效

立法會今日根據《破產欠薪保障條例》作出決議，調升基金遣散費特惠款項的款額上限，由首10萬元及餘額的一半，調升至20萬元及餘額的一半，將由明日決議刊憲當日起生效。

檢討基金遣散費特惠款項的保障範圍是《施政報告》其中一項強化勞工支援的措施，本次修訂建議將加強保障僱員在企業倒閉時可獲得的遣散費權益。

勞工及福利局局長孫玉菡。（何夏怡攝）

孫玉菡表示，破欠基金成立之初應對的是《僱傭條例》下的應付款項，包括薪金、遣散費，破欠基金會設法通過法律程序，追討僱主應付的款項。對於是否應以破欠基金處理強積金供款，他表示要思考清楚兩者之間是否有這樣的必然性，必須小心衡量。

孫玉菡又指，現時破欠基金財政很穩健，但作任何改變時，一定要在財政方面做得很穩妥，不要只想眼前，因隨著取消強積金對沖安排實施後，長遠來說，必定會對破欠基金財政造成一定的影響。