日圓兌港元破5.5算　年內累升逾1成　專家︰想去日本 𠵱家可唱錢

【日圓/日元】論今年強勢外幣，日圓肯定佔有一席位。受到美國總統特朗普大打關稅戰，觸發投資者避險意識，以及相對於其他央行，日本央行更具備實施更鷹派貨幣政策帶動下，日圓兌1美元升穿141水平，每百日圓兌港元亦突破5.5算關口。

日本作為港人「鄉下」，眼見圓匯強勢持續，又開始盤算應何時出手兌換日圓。有專家指出不論從短﹑中及長期而言，日圓值得看好，認為若計劃前往當地旅遊人士，目前已是出手兌換日圓時機。



在今年初時，日圓兌港元仍處於5算以下，當時日本官員亦針對日圓匯率過於疲弱發表言論，指出會密切關注日圓走勢。可是特朗普宣布對日本等多個貿易伙件開徵關稅後，投資者避險情緒逐步升溫，日圓及日本長期國債漸成為投資者吸納對象。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

彭博﹕槓桿基金加大對日圓好倉

《彭博》早前報道，對沖基金和資產管理公司對日圓的樂觀情緒正在蔓延，因為美國對外實施關稅，推動投資者避險需求。槓桿基金對日圓的看漲程度達到2021年1月以來之最。在截至4月8日的一周，資產管理公司增持對日圓好倉，並創下美國商品期貨交易委員會2006年有數據以來的最高紀錄。

大行滙豐最新發表的報告，將予日圓兌美元今年底目標價調至140，即每百日圓兌港元約5.54左右。可是投資者對日圓持續偏好，今日每百日圓兌港元已重上5.5算，為去年8月以來首次，即年內日圓兌港元累計升幅達1成。

按最新匯計算，要兌換10萬日圓需要5,504.7元，在年初時兌換10萬日圓則需要4,944.6元。若在年初時用5,504.7元兌換日圓，可以兌換成111,305日圓，即不足4個月內，能兌換的日圓減少11,305元。目前日本吉野家目前大碗牛肉飯連稅為740日圓計算，足少享用15碗大牛肉飯。

日本吉野家的牛肉飯，大盛連稅最新售價為740日圓。（日本吉野家網頁）

其實日圓強勢並非無跡可尋。獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，特朗普大打關稅戰是推動日圓上揚原因，不過關稅戰終有停止一日，屆時日圓仍繫於當地貨幣政策走向。

盧楚仁料在今年下半年，日本央行或加息2至3次。（資料圖片）

日本央行與美國聯儲局等各主要央行在貨幣政策步伐上背馳，為日圓為來支持。歐美央行於2024年多次減息，其中歐央行更是連續7次減息。聯儲局則在去年減息3次，累計減幅達1厘。相反日本央行去年3月宣布結束負利率政策後，至今年1月，當地利率已升至0.5厘。由於當地通脹持續高企，市場人士已預期年內日本央行再次加息。盧楚仁指出，地3月份通脹為3.6%，按目前利率水平，難以壓抑通脹，預料日本央行在今年下半年或會加息2至3次，將利率調高至1厘或1.25厘。

料日本央行加快調高利率步伐

盧楚仁進一步指出，由於日本或會成為特朗普被指操縱匯率的對象，亦促使日本央行一改以往拖慢加息步伐的策略。

他更明言從短﹑中及長期而言，日圓可被看好，就算出現調整相信幅度屬輕微，若有意前往日本旅遊現階段可以兌換日圓。

被問及日圓會否在今年底兌1美元，觸及130，即每百日圓兌港元上試6算時，他明言是有可能，惟他亦補充就算是處於6算，前往當地旅遊仍是「抵玩」。