美國股債匯遭大舉拋售　市場憂慮聯儲局喪失獨立性

市場愈發憂慮美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會否解僱聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell）之際，美國股市、美金和美國債券4月21日（周一）都遭到大舉拋售。



美元和美股在交投淡靜的環境下面臨雙殺，美股三大指數皆遭遇重挫，跌幅介乎於2.30%至2.60%。美債市場則表現不一，長期債券價格下滑，短期債券則價格上揚。

白宮早前表示，目前正研究解僱鮑威爾的方案，市場也正評估此事帶來的風險。

儘管眾法律學者普遍認為，總統無法輕易撤換掉美聯儲主席，且鮑威爾也曾表明，即便被特朗普施壓辭職，也不會提前離任。但相關市場揣測，難免會對美國資產帶來新一波衝擊。

2017年11月2日，美國華盛頓白宮，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在與獲他提名的聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）舉行會面。（Reuters）

BMO Capital Markets美國利率策略主管林根（Ian Lyngen）指出，美國政府已使得經濟充滿不確定性，若此時再試圖撤換鮑威爾，無疑會加劇美國資產的下行壓力。

Monex外匯交易員海倫基文（Helen Given）也說：「即使特朗普最終未能撤換鮑威爾，惟在國際社會眼裏，這樣的揣測足以對美聯儲獨立性構成巨大威脅，進一步衝擊美元作為避險貨幣的地位。

「若美國經濟陷入衰退，而美聯儲無法或未能獨立行動，那麼這場衰退可能會進一步加劇，市場將有更多理由感到擔憂。」

FHN Financial駐芝加哥宏觀策略師威爾（Will Compernolle）也說，聯儲局的獨立性極其寶貴，且一旦喪失將難以恢復。「特朗普對鮑威爾的威脅，無助於提升外資對美國資產的信心。」

圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯局儲主席後發表講話。（Reuters）

同時，種種風險交織下，市場也對未來經濟增長、通膨走勢、聯儲局如何權衡兩者抱持更多疑慮。目前市場普遍預期，聯儲局今年內會降息至少三次，但紐約聯儲前行長杜德利（Bill Dudley）日前已在彭博專欄撰文指出，決策者的行動可能比市場預期緩慢。

4月21日（周一），彭博美元即期指數一度下跌1%，觸及2022年3月以來最低水平，但隨後收復部分失地。相比之下，日元升至去年9月以來的高點，歐元也漲至近三年新高。

據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料，對沖基金對美元的淨多頭押注，已降至去年10月以來的最低水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

