特朗普迷因幣$TRUMP急升5成　持幣最多220人可與特朗普晚餐

美國總統特朗普家族推出的特朗普迷因幣（$TRUMP），美國東岸時間周三尾段價格急升逾50%，原因是發行商承諾，持有該款加密貨幣金額最多的首220名人士，將可以與特朗普共晉正式晚餐（black-tie dinner）。



根據特朗普迷因幣官方網站首頁的公告，晚宴將於5月22日舉行，地點在由特朗普擁有的華盛頓哥爾夫球場。

持幣最多25人可以貴賓身份參觀白宮

同時，25名持有最多特朗普迷因幣的人士將可以出席晚宴前的招待酒會，第二天也可以用貴賓身份參觀白宮。

消息曝光後，近況低迷的特朗普迷因幣急升逾50%，過去24小時升幅為48.11%。

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

特朗普幣市值曾高達150億美元

特朗普家族在一月推出特朗普迷因幣，市值一度超過150億美元，但近期價格低迷。不過，8成發行予內幕人士的特朗普迷因幣設有三年禁售期，暫時只有兩成可以公開買賣。