特朗普Meme幣$TRUMP　數據揭有人發幣後秒大手購入　專家警告風險

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自競選以來多次表明支持加密貨幣業界，1月18日更在社交平台宣布推出個人專屬加密貨幣，即迷因幣（meme coin）$TRUMP，幣價瘋狂飆升。研究區塊鏈數據的網站指，有人在發幣首1分鐘內動用100萬美元（780萬港元）購入，藉此大賺。專家則警告此迷因幣風險高。



研究區塊鏈數據的Bubblemaps指出，迷因幣$TRUMP出現可疑交易，在發幣前的4小時，一個6QSc2開頭的區塊鏈地址注入資金，然後在$TRUMP發幣的首1分鐘內，大手動用100萬美元（780萬港元）購入。

隨着幣價大升，該地址賣出部份幣套現，獲得2000萬美元（1.56億港元），且此地址剩下持有的$TRUMP幣，市價高達9600萬美元（7.48億港元），意味帳面獲利逾1.15億美元（逾8.9億港元）。

特朗普18日在Truth Social平台和X（前稱Twitter）上發布帖文，寫道：「我的新官方特朗普迷因來了！是時候慶祝我們所代表的一切了：勝利！」

$TRUMP迷因幣（Meme coin）在推出後大幅飆升，24小時內的交易量達到誇張的167億美元，市值達到129億美元（coinmarketcap截圖）

在消息發布後的數小時內，加密社群對$TRUMP的合法性及其與特朗普當選總統的實質關聯提出質疑，還有人擔心這是一場騙局。但此無阻$TRUMP掀起購買熱潮，根據coinmarketcap網站，$TRUMP迷因幣在過去24小時內的交易量達到誇張的167億美元，市值衝上129億美元。

根據Crypto Times指，$TRUMP迷因幣的最初價格為0.18美元。然後在24小時內升至約24美元，截止香港時間1月19日下午6時半左右，幣價目前升至逾64美元。

英國廣播公司（BBC）指出，迷因幣常用於為網絡造勢，但它們缺乏內在價值，且屬極不穩定的投資。

研究加密貨幣的YouTuber兼記者Stephen Findeisen（網名Coffeezilla）對$TRUMP迷因幣抱持懷疑態度，他認為在1月20日宣誓就職儀式前2天的時機發幣、藉政治炒作獲利的行為不可取，並指此迷因幣內在價值為零，擔心項目只是為讓內部人士致富。