特朗普迷因幣$TRUMP價格破頂　Bitcoin曾升穿10.9萬元創新高

美國候任總統特朗普（DonaldTrump，又譯川普）於1月20日宣誓就職，其日前新發行的迷因幣$TRUMP價格再次飆漲，從18日早上的不到10美元，曾飆升至20日最高74.59美元。而比特幣（Bitcoin）的價格也創下109,134.79美元的歷史新高，較前一天上漲10%。



圖為2025年1月20日，特朗普發表就職演說，稱美國的黃金時代現在開始，自己將建設自豪、繁榮和自由的美國。（美國國會直播畫面）

截至1月21日，格林尼治標準時間中午12時30分，$TRUMP的價格為52.71美元，以$TRUMP的目前流通量為2億枚計算，其市值達到約107億美元。根據CoinMarketCap的數據，$TRUMP的24小時交易量接近400億美元。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

$TRUMP自1月17日推出以來，市值穩居加密貨幣前20名之列。特朗普集團（The Trump Organization）附屬公司CIC Digital LLC 和 Fight Fight Fight LLC，仍擁有尚未公開發行的80% 的$TRUMP。

據Coindesk顯示，在特朗普就職典禮前，比特幣曾創下109,071.86美元的歷史新高，隨後回落至 10.4萬美元左右。