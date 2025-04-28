石藥集團(1093)研發管線強大　新產品成主要盈利增長動力｜彭偉新

石藥集團是一家內地大型製藥企業，專注於創新藥物的研發與銷售，涵蓋神經系統、抗腫瘤、抗感染、心血管及消化代謝等領域。集團致力於提升醫療健康，持續拓展產品管線，並尋求國際市場的業務發展機會。在2024年，集團實現總收入290.1億元人民幣，同比下降7.8%。同年的成藥收入為237.4億元人民幣，同比亦下降7.4%。集團的淨利潤為43.3億元人民幣，下降26.3%。毛利率維持在70.0%水平，研發費用增至51.9億元，佔總收入的17.9%。利潤下降主要與藥價進一步下降有關。



儘管內地醫藥行業一直受到集體採購政策的影響，導致集團的整體收入產生波動，但從長遠角度看，行業仍然以健康的穩定狀態維持增長。特別是新推出的藥物，其降價速度較慢，有利於新藥推出初期維持較強勁的增長。集團在過去幾年已有多隻創新藥處於臨床階段，特別是針對慢性病和癌症的療法，這些將為集團帶來長期的增長。市場預期，受惠於2025年市場的持續擴張，集團旗下已上市的神經系統藥物恩必普，以及正在臨床階段的產品，將呈現穩健增長，預計可以為集團帶來超過15億元人民幣的收入。

集團在過去幾年已有多隻創新藥處於臨床階段，特別是針對慢性病和癌症的療法，這些將為集團帶來長期的增長。（資料圖片）

另外，隨著抗腫瘤產品的集體採購政策影響逐漸消退，以及與輝瑞等公司的合作授權，集團的市場地位將進一步增強。集團的技術平台如EGFR ADC的臨床進展和多條新藥管線的潛在上市，將為未來增長提供強勁支持。特別是石藥已有4款新藥計劃在今年第2季至明年第1季進入臨床階段，這些藥品在管線中持續邁向上市，除了能為集團帶來可觀的財政收益外，更能展示出石藥強勁的研發能力。

石藥集團的股價於去年5月28日升至7.21港元後持續回落，曾跌至9月中低位4.45港元後反彈，並成功收復所有移動平均線的阻力。去年10月，在內地推出組合拳政策促進經濟刺激的背景下，股價一度升至最高位7.83港元，但隨即見頂急回調，主要反映出股價在抵達5月28日的7.21港元水平時已見阻力。期後股價持續回落，於今年1月低見4.27港元，隨後在9天RSI失守30水平後反彈，並重返30以上水平，股價完成見底走勢。

在股價由低位反彈的期間，形成了一浪高於一浪的走勢，並成功突破250天線的阻力，升抵整個回調走勢的61.8%黃金比率反彈目標。儘管股價似乎受阻，未能進一步反彈，但MACD未有轉弱，且在今年2月20天線已升破50天線，並於3月底升破100天線，中期見底回升的局面已非常明顯。

投資者可等待股價向上突破6.20港元後再考慮買入，股價有望回升至去年5月高位7.20港元。建議投資者在現價買入，目標上望7.20港元，並保持股價穩定在250天線5.55港元以上，如失守則建議止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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