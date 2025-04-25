AI電腦銷售　將成為聯想集團 (0992) 強力反彈主要動力｜彭偉新

聯想集團是一家全球領先的科技公司，總部位於北京市，主要專注於個人電腦、伺服器和智能設備的研發與生產。集團的業務可分為三個板塊：智能設備業務、基礎設施業務和雲服務業務。其中，智能設備業務是聯想集團的核心業務，涵蓋PC、筆記本電腦、平板電腦及智能手機等產品。該板塊在整體收入中佔據約70%的比重，主要受益於全球PC市場的復甦，尤其是在高效能計算和遊戲設備需求增長的推動下。另外，基礎設施業務專注於伺服器、儲存設備及網絡解決方案，佔據約20%的收入份額。隨著雲計算和數據中心需求的激增，該板塊的增長潛力顯著。聯想在這一領域的創新和技術投資，使其能夠提供高效且具成本效益的解決方案，滿足企業客戶的需求。雖然雲服務業務目前僅佔約10%的收入，但其增長速度快，顯示出未來的潛力。聯想致力於擴展這一板塊，提供各種雲端計算服務，以支持企業數字化轉型的需求。

目前，全球PC市場正處於復甦階段。過去幾年因疫情影響，市場需求減少，導致出貨量下降，但自2025年起有望恢復增長。此外，市場預期在2025年下半年將出現換機潮，主要受Windows 10停止更新及AI PC發展推動。聯想所生產的電腦在全球PC市場中穩居第一，2024年的市佔率更達到24.2%。隨著今年10月微軟將終止對Windows 10作業系統的支援，預計全球約有2.5億台個人電腦將受到影響並進行升級，這將有助於聯想集團的AI PC銷售。若以現時的市佔率24.2%計算，集團在Windows 10作業系統更新後，可能將額外銷售約6,050萬台PC，從而提升聯想集團的收入及盈利。

隨著全球數據中心需求增加，ISG業務的利潤率有望改善，加上集團在AI應用及智能解決方案方面的投入，將使其在市場中保持競爭優勢。特別是AI PC的逐步普及將提升產品利潤率。主要亮點包括全球PC市場份額穩居第一、ISG業務快速增長以及持續的產品創新，這些因素將驅動公司未來的業績增長和股東價值提升，相信將為集團帶來更大的增長空間。雖然中、美兩國在關稅上仍存在很大的分歧，可能對集團在美國市場帶來負面影響，但由於內地及亞洲國家正在積極追趕人工智能領域，而算力仍然是科技企業最願意投放的資源，因此，相信內地及亞洲市場的增長可以抵銷美國市場因關稅所受到的影響。

聯想的股價自今年2月21日的高位13.60港元持續回落，並跌穿所有移動平均線後，最低曾跌至6.57港元。隨後股價反彈，本周二已收復10天線，加上9天RSI已升破30以上，並配合MACD重新形成牛差距，股價有望繼續上升。預計股價將進一步反彈，若以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價有望上望9.50港元，略微突破20天線。投資者可以在8.50港元水平考慮買入，只要股價能穩定在8.00港元以上，則暫時無需止蝕沽出。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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