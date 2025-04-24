萬國數據 (9698) 技術走勢現見底　有力上望29元｜彭偉新

內地數據中心的發展正處於快速增長階段，背後推動因素包括人工智能（AI）需求的激增和雲計算技術的普及。根據市場上的行業報告，數據中心需求在中國持續強勁，尤其是來自大型雲服務提供商和互聯網公司的資本開支驅動下，每個超級計算機都在尋求數百兆瓦的容量，以滿足日益增長的計算需求。隨著AI推理需求的增加，企業對數據中心的需求將在未來幾年內顯著上升。

在供應方面，儘管市場需求旺盛，但新建數據中心的過程面臨挑戰。業內人士表示，內地許多數據中心運營商在獲得客戶承諾後才會啟動建設，而在一線城市中，電力配額的限制成為進入市場的一大障礙。自2022年以來，電力配額變得更加緊張，這進一步減少了供應的靈活性。

萬國數據專注於數據中心的建設和運營，致力於提供高效、可靠的數據存儲和計算服務。集團的主要客戶包括雲服務提供商、互聯網企業及大型金融機構，業務涵蓋多個中國一線城市。隨著人工智能和雲計算需求的增長，公司的市場潛力持續擴大，並以其優越的技術能力和市場地位推動業務增長。集團目前擁有900MW的可開發容量，其中大部分位於一線市場，這將有助於滿足未來社會對AI的強勁需求。

根據2024年的數據，萬國數據的營業收入達103.22億元人民幣，同比增長5.5%。截至2024年第四季度，公司運營的面積達到613,583平方米，而機櫃利用率為73.8%。新簽的152MW訂單顯示出市場需求的穩定回暖，市場預期集團在2025年可實現收入112.9至115.9億元人民幣，增長率為9.4%至12.3%。不過，由於集團仍在投資期，暫時未能產生實際盈利，但隨著每股虧損逐漸縮減，預期到2027年集團可以開始錄得盈利紀錄。

萬國數據的機構投資者持股比率為32.61%（見圖1）。自去年11月22日至今年4月23日期間，股價錄得30.79%的升幅，該期間共錄得30.38億港元的資金流入，其中大戶佔24.99億港元，散戶則佔5.39億港元。大戶對散戶的資金流比率為4.6：1，同期大戶投資者的持股比率最高曾升至23.43%，而最低曾跌至4.89%，至於4月23日當日則為9.46%。大戶資金流正在改善中，但仍需進一步加強。

萬國數據上個交易日以23.15港元收市，全日上升1.6港元或7.42%。集團過去5年的平均Beta值為0.23，顯示其系統性風險低於大市。52周最高位曾見48.9港元，而最低位則為6.53港元。以現價23.15港元計，萬國數據的股價較50天線低25.36%，不過，現價則較200天線高出7.7%，股價仍未過度偏高。

萬國數據股價於去年11月跌至17.42港元見底後，隨著9天RSI於30水平出現反彈，股價形成新一波升勢。股價一波高於一波，於今年2月21日升至最高位48.90港元後回落，並於4月9日跌至17.00港元，完全抵消了所有的升幅。不過，股價在跌至250天線後開始回穩，9天RSI亦由跌穿30水平反彈，股價成功升破10天線並於昨日再升破20天線，帶動MACD形成牛差距，有望形成見底走勢。如果按整個跌浪的總跌幅38.2%作出反彈，股價有機會升至29.00港元以上水平。投資者可以在23.00港元買入，目標上望29.00港元，若失守10天線則需先行止蝕。

圖1：萬國數據(09698)於去年11月22日至今年4月23日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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