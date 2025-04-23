中國石油 (0857)受惠天然氣價上升　股價超賣有望續反彈｜彭偉新

中國石油 (0857)主要從事油氣的勘探、生產、煉油、銷售及天然氣的傳輸。集團在上游業務中專注於石油和天然氣的勘探與生產，而在下游業務中則涵蓋煉油及化學產品的製造與銷售。因此，中國石油可以說是在內地三大石油股中，產業覆蓋最廣的一家。此外，集團在天然氣業務方面也在持續擴大，特別是在市場需求增長的情況下，中國石油通過管道及海運進口液化天然氣，並在內地銷售。隨著內地天然氣市場的價格改革及穩定需求，預期每立方米天然氣的分銷利潤將每年增長0.05至0.06元人民幣。

因此，在天然氣需求穩定及長期市場需求預期增長的背景下，集團有利於抵銷因油價下跌所帶來的盈利壓力，預計整體第一季度盈利即使在油價下跌的情況下，仍只會影響集團2025年全年收入下跌2.4%，至2.86萬億元人民幣。至於每股盈利則預計下跌9.3%，至0.82元人民幣。

目前市場上共有17位分析師對中石油進行了調研，他們所給予的目標價平均值為7.66港元，較上日收市價5.77港元有32%的潛在升幅。以現價計算，這相當於過去12個月的追蹤市盈率約為6倍，而市場給予集團的預測市盈率為6.8倍，略高於追蹤市盈率。不過，市賬率仍然只有0.65倍。中石油2024年的派息比率為52.9%，市場預期每股派息為0.46港元，股息率為8厘，屬於股息偏高但風險較低的選擇。

中國石油於上個交易日以5.77港元收市，全日上升0.1港元或1.76%。集團過去5年的平均Beta值為0.72，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見8.6港元，而最低位則為5.07港元。以現價5.77港元計，股價仍接近52周的低位，並且收市價較50天線低2.37%；現價亦較200天線低7.35%，反映股價仍處於偏低水平，未有形成短期股價偏高而出現明顯回調的壓力。

目前，中國石油的機構投資者持股比率為29.82%。自去年11月21日至今年4月22日期間，股價錄得2.85%的升幅，該期間共錄得38.08億港元的資金流入，其中大戶佔23.27億港元，散戶佔14.8億港元。大戶對散戶的資金流比率為1.6比1。同期大戶投資者的持倉比率最高曾升至10.21%；最低曾跌至-3.09%。截至4月22日，大戶持倉比率已反彈至7.9%，反映出大戶投資者主導資金流入，整體上升動力仍然較強，股價有望進一步反彈。

中國石油股價近日受到WTI國際油價曾一度跌穿60美元水平後的反彈影響，股價由低位5.07港元回升至5.79港元，並重返10天線之上。與此同時，9天RSI亦從失守30水平進行技術反彈，顯示短期回調走勢有結束的機會。特別是股價已形成六連陽的走勢，加上MACD線已出現回升走勢，預計短期內將突破訊號線，形成MACD牛差距，利好短期反彈的走勢。

中國石油股價自去年7月5日的高位8.60港元見頂後，向下跌穿20及50天線支持，走勢形成一底低於一底。股價在持續下行後，於4月9日跌至5.07港元後反彈，有望形成真正的見底形態。

由於在此次股價低位反彈時，未有出現主要的見底訊號，因此即使股價短期已見底，反彈的動力仍可能受到限制。若以高位8.60港元開始形成的跌浪計算，整個跌浪若以黃金比率38.2%作為反彈目標，股價有望反彈至6.50港元水平，回到4月1日的高位。投資者可以在5.80港元以下買入，暫時以6.50港元作為上望目標，只要股價能繼續企穩在50天線約5.45港元之上，則可繼續持有，等待股價進一步反彈。

圖1：中國石油股份(00857)於去年11月21日至今年4月22日期間的資金流狀況

圖2：中國石油 (0857) 日線走勢圖

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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