DONKI小西灣門店於5月31日結業　攻港6年首次關店

近年大力攻港的日本超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）位於小西灣藍灣半島的門店，將於今年5月31日結業。

DON DON DONKI小西灣門店指出，因為租約期滿將結束營業。



公司又指出﹕「為減低事件對員工的影響，我們將會致力按照員工的意願及公司的實際需要去為員工作出調職或離職安排。同時我們正積極尋找適合開設新店的地方，消息會於我們社交媒體專頁公佈。」



翻查資料顯示，小西灣門店於2021年2月開幕，面積為20,279平方呎。

DON DON DONKI香港於Facebook上發帖文，指出「小西灣(藍灣廣場)店舖感謝街坊們4年來嘅支持！分店限定推出感謝祭，精選商品折扣低至半價，等大家喺5月31日前享受超值優惠」。

DON DON DONKI於2019年在美麗華廣場，設立香港首家門店，其後快速擴張，計及小西灣門店，目前在港擁有11間門店。分別位於荃灣、黃埔、屯門、將軍澳、鑽石山、中環、九龍灣、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角。

DON DON DONKI早年亦有開設「鮮選壽司」，進軍本港壽司餐廳業務，黃埔﹑藍灣廣場等商場均有門店，惟目前僅餘荃灣門店。

母企指香港門店客流量已見改善

翻查DON DON DONKI母公司日本泛太平洋國際控股（Pan Pacific International Holdings）截至去年12月止中期業績，其海外業務銷售收入為1,742億日圓，按年增加8.1%，其中北美及亞洲業務於期內銷售收入分別增加97億日圓及34億日圓。

公司又指出，於期內亞洲區業務經營利潤在首財季已見底，並從第二季起有改善，預料全年計劃可以達到。同時又指出受到銷量下跌拖累，區內業務出現同店銷售下跌。不過香港門店的客流量在第二季後段漸見回升。