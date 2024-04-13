DONKI重組亞洲業務　遇港零售寒冬　日企擴展大計要收步？｜燈神

香港人常笑言視日本為「鄉下」，只要日圓平﹑有假期，便會買定機票﹑訂定酒店在當地「食﹑玩﹑買」一番，燈神便是其之一。可是疫情期間，港人根本無法外遊，唯有透過食壽司﹑買日本貨，以解「鄉愁」。結果為日資品牌提供在港擴展契機。從2020年起，不論壽司郎或是日式百貨店DON DON DONKI均快速擴展，並吸引日式藥妝店松本清來港發展。雖然近期不少食肆在開關後表示生意難做，但壽司郎卻成為逆市奇葩。就算在食肆執笠潮陰霾下，壽司郎仍是門庭若市。就算最起碼排隊等半小時，仍無減於門店外等候入內者的興致。



壽司郎在港四年擁31間門店 新租觀塘鴻星酒家舊舖

究竟香港人又多愛日本品牌？不如看看上述的日資品牌在香港開店情況。壽司郎在2019年8月開設首家門店，截至去年底，計及居酒屋品牌杉玉，合共在港擁有31門店。即在短短4年多時，在港增加30家門店。壽司郎在港擴展步伐似乎未有停頓。該壽司品牌據報已承租鴻星酒家位於觀塘門店的舖位。

壽司郎將進駐鴻星酒家位於觀塘源成中心的舊舖位。（圖片來源：Facebook@觀塘食好嘢）

DONKI傳進駐旺角文華商場

DONKI及松本清亦在疫情期間，在港大力拓展。DONKI在港首家門店同樣於2019年開設，至今已有10間門店，更有報道指出第11家門店會在旺角文華商場開業。該日式百貨品牌更在港開設壽司店「鮮選壽司」，看好香港日式餐飲市場。

至於在2022年攻港的松本清，截至去年底在港門店數目合共8家。該日資藥妝店早前訂下在港開店30間的目標，正以超預期速度推進。更有報道指出，旺角雅蘭中心及沙田分店的銷售額之高，均為全球店舖銷量十強。

壽司郎香港門店平均收益高過日本當地1.5倍

商戶選擇在某個地方發展，最看重盈利能力。為何壽司郎等日資品牌會致力在港發展，就是在港分店盈利能力相當強勁。據壽司郎母公司Food and Life Company早前公布截至去年12月底的首財季業績，季內收益為855億日圓，按年升26%，其中香港門店貢獻收益70.95億元，按年增加37%。

雖然香港門店於季內的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）卻下跌1.2%至13.4億日圓，但是仍是公司海外業務中盈利能力最強。要留意是香港門店平均收益為2.29億日圓，較壽司郎在日本當地門店「吸金能力」高出1.5倍。既然珠玉在前，壽司郎當然繼續在香港增加分店。

DONKI計劃未來1年內重組亞洲業務

日資品牌攻港計劃成功，自然值得分析及研究。不過香港零售業近年市道不如以往暢旺，加上難請人及成本高企等因素，確實惹人關注。日前DONKI母公司日本泛太平洋國際控股（PPIH）便指出，要放慢在亞洲區擴展步伐，又指出有關門店在截至去年6月底的財政年度，營業利潤下跌75%。位於亞洲區門店的銷售﹑一般及管理費用佔營業額比重為35%，比例較在北美等其他地區為高。

PPIH總裁Naoki Yoshida在業績上指出，亞洲區內門店已變得千篇一律﹑欠缺各自地區風格，提出其中一個潛在改革方案，是要求各分店跟隨日本門店的管理方式，從進貨﹑訂貨到庫存管理至由門店員工負責，提高成本意識。同時又計劃在未來1年內重組亞洲業務，擬向有關門店派日本員工，以傳授DONKI在日本的管理知識。

港人放假鍾情外遊 經營環境大不如前

雖然PPIH是從整個亞洲區角度出發，提出改革方案。但是自從2023年初香港正式對外開關後，本地零售及餐飲行業在港經營環境大不如前。其中一個原因是港人在放假時多鍾情到周邊地區外遊，同時前來香港旅遊的遊客消費力尚未回復至疫情前水平，加上在港營商的諸多成本仍屬高企，前述種種均反映出相關行業仍要面對逆境。或許外資攻港的步伐，將不如以往迅速。燈神希望逆境能盡快渡過，不同地區的企業再次選擇來港投資，以及更多旅客來港，讓香港重拾以旅遊﹑購物及美食天堂的角色。別讓香港成為國際某某中心的遺址。