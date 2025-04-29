美股｜ 道指早段升逾200點　油價跌逾2%

市場關注美企業績，以及中美貿易戰發展。美股周二（4月29日）早段造好，道指暫升逾200點。



圖為2025年4月2日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報40,430點，升202.點或0.50%；納指最新報17,381點，升15點或0.09%；標普500指數報5,537點，升8點或0.16%。

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報60.60美元，跌1.45美元或2.34%；倫敦布蘭特期油每桶報63.33美元，跌1.46美元或2.25%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報95,203.39美元、24小時內約升0.7%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

JOLTS職缺少於預期 4月消費者信心指數近5年新低

數據方面，美國勞工部公布的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，美國3月職位空缺按月減少28.8萬個，跌至719.2萬個，少於市場預期的748萬個。

另外，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國4月份消費者信心指數初值為86， 連續第5個月下跌，為2020年5月以來最低，低於市場預期的88，前值為93.9。反映消費者對收入、企業及勞工市場短期展望的「預期指數」初值54.4，為13年半低位。