Abraham Newman談美國・四｜暫緩關稅90天是特朗普的虛張聲勢

4月2日特朗普（Donald Trump）宣布「對等關稅」以來，全球金融市場屢起波瀾，幾乎沒有國家能夠逃過這場大掃射，即便9日特朗普又宣布「90天暫緩」，各國依舊不敢掉以輕心，中美貿易戰更是隨著關稅疊加持續白熱化。特朗普的下一步是什麼？「對等關稅」又將如何影響世界？這是當前各方的共同疑問。



面對全球政經的未知棋局，台灣大學社會科學院於4月21日舉辦「全球政治經濟大師講座」，邀請到喬治城大學（Georgetown University）外交事務學院暨政府系教授、BMW德國與歐洲研究中心主任、《地下帝國》（Underground Empire）共同作者亞伯拉罕．紐曼（Abraham Newman），以「特朗普2.0下的經濟安全」為題，剖析美國的「地下帝國」何以成形，以及特朗普發動關稅戰的真實目的。活動由胡佛東亞民主研究中心、台灣韌性社會研究中心、美國喬治城大學台灣校友會共同協辦。



圍繞這次講座，《香港01》推出系列報道四篇。本篇為第四篇，聚焦現場問答。



台灣大學社會科學院於4月21日舉辦「全球政治經濟大師講座」，邀請到喬治城大學（Georgetown University）外交事務學院暨政府系教授、BMW德國與歐洲研究中心主任、《地下帝國》（Underground Empire）共同作者亞伯拉罕．紐曼（Abraham Newman）主講，剖析美國的「地下帝國」何以成形。（劉燕婷攝）

提問一：您如何看待，北京面對特朗普將對華關稅由145%提升到245%的反應？北京已經宣布將問題提交給聯合國安理會，指責美國、特朗普將關稅武器化；另外關於台灣，您提到談判是美國的「支配測試」（dominance test），台灣應該怎麼做才能不被美國過度控制？

紐曼：我認為國際組織很難解決這一衝突，因為美國在這種關係中經常發揮阻撓作用，特朗普政府或許也對國際組織不那麼感興趣，因此我認為即便國際組織願意接案，可能也無法解決問題。

但我認為更大的問題是，中美之間存在「懦夫博弈」（Chicken Game，又稱膽小鬼賽局、小雞遊戲），雙方都不願意真正退縮，且都願意升級局勢。這就是為何我擔心衝突可能波及第三國：中美如果出現大量貿易摩擦，中方的回應可能是向歐盟、日本等國傾銷多餘商品，結果可能導致這些國家也採取關稅措施。

因此我認為有一點對這些「貿易國」（trading country）來說非常重要，或者也可稱他們為「開放聯盟」（openness alliance），那就是諸如日本、澳洲、歐盟等，比須為這一刻做好準備，並且真正協調彼此反應，避免事態以這種方式升級。中美之間是「懦夫博弈」，最後當然會有一方退縮，問題只是誰願忍受更長時間的痛苦，我對此有自己的判斷。但更重要的其實是其他國家，各國都該竭力防止金融危機，並且促使其他國家仿效。

至於台灣該如何應對，我認為最明智的做法就是保持耐心。當然，沒人喜歡這種答案，大家都想採取行動，但我認為「90天暫緩」其實只是虛張聲勢（bluff）。美國政府已經表明自己無力維持高水準關稅，因為債券市場基本顯示，維持原本作法將摧毀政府的債務狀況，而特朗普顯然也不願危機上演。當然中美之間存在另一場賽局，但對台灣等對象來說，美國其實很難更進一步，因此保持耐心是有利的。

或許台灣也可以向日本學習：在眾目睽睽下隱身，為美國提供一些「不那麼昂貴的東西」，展示自己其實不願一次次被支配。另一個可行策略，就是深化對其他國家的開放，轉移自己的對美貿易依賴，來降低相關風險。

此外，各國通常認為自己是關稅的獨立目標，但這次幾乎所有國家都被徵收關稅，那麼企業所受影響就會相對下降。例如台灣芒果或許被美國徵收10%關稅，但菲律賓芒果同樣如此，因此相對競爭劣勢的實際後果，就是美國消費者必須為芒果付更多錢，而不是台灣芒果因此輸給菲律賓。如果從這個角度考慮關稅對全球的影響，就會發現美國從中獲得的籌碼並不多。

所以我認為特朗普發起關稅戰，主要原因是關稅夠吸引眼球、能誘發恐懼，是佔據新聞週期主導地位的工具。「90天暫緩」，聽起來像是等待美國的最終宣判，但其實如果退一步來看，我認為保持定力、思考如何獲得豁免即可，例如半導體產業就做得很好，他們正與美國企業合作，以獲得核心出口市場的豁免。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

提問二：您對從事製造業、電子業的台灣公司有沒有什麼建議？除了台積電，台灣也有其他在美業務份額可觀的公司，例如富士康和聯發科技，前述三家公司在華盛頓都有自己的遊說人員與團隊；此外仍有數百家台灣科技公司專注於在台外包製造，並以美國市場為主要對象，對這些從事製造業的台灣科技公司來說，如果他們想更好地遊說美國政府、進行相關法律研究，可以怎麼做？畢竟不是所有公司都像台積電，有能力聘請前英特爾公關人員前來指導。

其次您剛才提到教育組織。台灣也一樣，在研究所或大學部，我們主要關注國際局勢變化的單位就是政治、經濟或商學院。在您看來，我們能否統整出綜合路徑，或是建立新部門，來應對不斷變化的環境？

紐曼：對於公司來說，我認為真正重要的，不是急於在政治外交上達成某種「能解決問題」的交易，因為正如我所說，我認為沒有任何交易能夠解決這個問題。

同樣需要強調的是，美國並沒有同時與190個國家展開談判。現在情況基本就是，各國都被徵收關稅，美國要大家來談判，但美國政府想要什麼，目前顯然沒有190個計劃，事實上我認為也並沒有太多計劃，一切都很模糊。與此同時，美國解僱了許多政府工作人員，這也削弱了制定相關計畫的技術專長。

因此如果部分台灣公司面臨問題，那麼我會建議他們與出口市場的美國同業合作，以此來維護自己的利益。我認為傳統外交並不能真正解決這類問題，或許更多要仰賴企業與企業之間的互動，接著通過政治鏈來向特朗普政府反映，讓他們知道這項政策對美國公司與行為者的影響，我認為這將是最有效的管道。

關於教育的部分，這是非常重要的議題。美國過去有一個政府項目，叫做「總統管理研究員獎學金」（Presidential Management Fellows Program，PMF），是培養人才、影響未來美國政府政策制定的重要項目，我也曾建議他們設立一個經濟安全獎學金，但現在特朗普政府已經終止這個項目，我認為這只會損害他們協調相關議題的能力。

不過我鼓勵其他政府這樣做，也建議公司應該設立類似項目。我有在大學開設一門圍繞全球經濟安全的課程，算是新穎的嘗試，目前沒有多少大學有這樣的項目。所以我認為這是必要的，教育必須在各個層面進行。

2025年4月8日，美國新澤西州港口貨櫃碼頭全景。在對中國實施104%關稅之前，美國港口的活動明顯增加。美國總統特朗普（Donald Trump）早前宣布將進一步提高關稅，以回應中國的報復。（Getty）

提問三：美國的「武器化互賴」（Weaponized Interdependence，又譯相互依存武器化）似乎都只能起到短期作用，至少觀察近幾年美國對中國或其他威權國家的實施結果，就是如此。「武器化互賴」能夠形成長期政策嗎？正如佛里曼所說，也正如您所說，世界是一個網絡。但我們討論的重點似乎是網絡如何運作，而不是網絡是否足夠堅固，來讓掠食者捕食獵物、並抵禦可能摧毀網絡的大雨滴。當然這些都是比喻性問題，但不知您有什麼看法？

紐曼：關於這些「經濟脅迫」（economic coercion）工具，能否持續確實存在很大爭議。我認為這取決於網絡本身，以及它是否可被替代。

我想舉兩個例子。第一個是金融領域，目前用於制裁的美元結算系統，還不存在替代選項。當奧巴馬（Barack Obama）政府開始將金融網絡武器化時，財政部長傑克·盧（Jack Lew）曾在公開講話中多次示警，建議不要過度使用這些工具，因為他擔心人們總有一天會繞過系統內的工具。但說實話，這並沒有發生。之後特朗普政府更加頻繁使用相關工具時，人們還是繼續使用美元，且使用量甚至有所提升。因此拜登（Joe Biden）政府學到的，就是我們可以繼續用這些工具。

接下來就是另一個不同的問題：經濟脅迫的工具有用嗎？實事求是地說，大多數外交政策工具都沒有用。為了嚇阻戰爭爆發，我們向各國運送了多少武器？但戰爭有因此停止嗎？幾乎沒有。那麼為何還要這麼做？因為這些工具通常會帶來交易成本（transaction cost），能在一定程度上阻止被鎖定方推進目標。

就像對俄制裁，雖然沒有阻止俄羅斯繼續作戰，卻給俄方帶來巨大的經濟負擔，如果沒有這些制裁，俄羅斯將擁有更多戰爭資源。同樣的，雖然出口管制無法阻止中國開發晶片，但拜登政府的評估是，這會拉長中國在人工智慧領域取得主導的時程。當然事實是否如此，可以辯論，但這確實是他們想要實現的目標。

再來是5G系統的例子。可以發現，即便美國不斷施壓，華為還是能找到替代方案與市場，美國的圍堵顯然不那麼有效。不過這也會牽引出另一個問題，就是各國是否真的安心開放華為進入，我認為許多國家都持懷疑態度，因為各國知道該公司可能成為中國政府獲取各國數據的管道，所以其中既有風險也有機遇。

至於這些網絡足夠堅固嗎？在《地下帝國》的結論中，我與亨利‧法羅（Henry Farrell，《地下帝國》的共同作者）的看法是，武器化互賴最威脅的，其實會是美國民主。這與中國、其他國家關係不大，關鍵問題在於，人們是否還相信美國的私人公司是私人公司，如果美國一直把他們當成行使權力的通道。

以星鏈（Starlink）為例，如果你視星鏈為美國政府的一部分、而非一家私人公司，就會擔心合約是否可靠，是否只要美國政府風向一變就會作廢。當然，《地下帝國》是在特朗普政府上任前出版的，但我們已在書的結尾指出，美國使用經濟脅迫工具，真正後果可能是美國民主與財產權的消亡。

2025年4月2日，美國總統特朗普宣布新關稅當天，美國華盛頓州布萊恩鎮（Blaine），美加邊境口岸和平拱門的國際邊境線標誌牌。（Reuters）

提問四：在中美貿易衝突期間，中國試圖把稀土出口當成槓桿；此外台灣製造了全球80%以上的先進半導體，但從結果來看，雙方似乎都無法像美國那樣發揮影響力。「武器化互賴」的理論在多大程度上，可以應用到其他國家？或是在什麼條件下，美國以外的國家能夠獲得「武器化互賴」的能力？

紐曼：實施經濟脅迫的方法非常多，如果稀土真的相當重要，已經在中美兩國間構成互賴，那麼這就容易誘發一種非常傳統的經濟脅迫形式：你原本向某方出售這個商品，卻忽然表示「我不賣了」，其實就是禁運。

但稀土的案例會出現兩個問題。

第一，禁運會鼓勵被禁運國「多樣化」商品來源。而就稀土來說，其實稀土金屬並不那麼「稀有」，只是製作過程會對環境造成很大危害，也會對勞工健康造成傷害，因此美國受到環保法規限制，通常是外包給他國生產，例如中國。但這不表示美國就無法生產，且中國的禁運也將鼓勵這種作法。其實過去中國對日本這樣做時，日本也確實做出類似反應。

第二，中方要以稀土作為經濟脅迫手段，其實有一定的困難，因為中方同時也要付出代價。如果對美禁運稀土，就意味中國也必須放棄稀土貿易所能獲得的資金。如果再回顧中澳兩國的經貿互動，也會發現中國最後有所讓步，關鍵就是中方確實需要這些商品，不論是煤炭、鋁或其他資源。

如果是美國運用「武器化互賴」，因為這已經形成網絡，所以承受代價的往往是外國企業等中間人（intermediary）。例如美國不需要花費太多成本，就能迫使德意志銀行停止為伊朗提供服務，這其實就是把成本轉嫁到德意志銀行，如此一來「武器化互賴」所能使用的時間就更長。這也是為何我認為當前關稅攻勢更難維持，因為關稅完全是另一種類型的經濟脅迫，對於美國經濟的傷害與對其他參與者的一樣大。因此我也認為，美國的「對等關稅」很難回到4月2日宣布的版本。

2025年4月9日，法國巴黎，經濟、財政、工業和數位安全部長朗伯德（Eric Lombard）在巴黎貝西經濟和財政部與主要經濟參與者就特朗普關稅舉行會議前。（Reuters）

提問五：如果特朗普真的得到了他想要的，對其他國家建立了支配結構，您是否認為他現在推行的政策立場，實際上有利未來的美國總統？或者您認為這些政策立場四年後就會消失？

紐曼：也就是說特朗普有什麼特別之處，我認為這非常重要。

其中，有些元素確實與特朗普無關。自從9-11事件起，美國就一直在使用單邊脅迫的政策工具，並也一直強化這些脅迫。我認為無論特朗普是否擔任總統，這種情況都會持續下去。當然我認為其他國家也正在這樣做，例如近幾十年的中國，也在與他國互動中出現了這種作法，所以這不只是美國的單一現象。

此外近十年來，美國政府對於世界貿易組織和基於規則的自由秩序，也確實越來越懷疑，這是早在特朗普前就有的現象，正如拜登也在特朗普離任後，繼續對華徵收關稅。因此我認為對於整個國際規則的懷疑，是美國一直以來都存在的。

但有些部分，我認為帶有強烈的特朗普風格。例如與制裁、出口管制等對美國經濟損傷較小的手段相比，特朗普聚焦在更難維持的關稅工具上；我也認為，短期談判動態確實非常「特朗普化」，因為他希望在這些談判位居核心，讓各國都來來詢問自己必須做些什麼，這也創造了一種經濟體系，迫使各國繳納「什一稅」（tithe），來為「特朗普圈圈」的成員提供經濟利益。我不認為這是共和黨的核心結構，我認為這是非常獨特的特朗普生態系。