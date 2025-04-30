美股｜道指收市升300點　納指漲0.55%　Tesla升2.15%

雖然美企季績好壞參半，且經濟數據疲軟，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）放寬汽車關稅，美股周二（4月29日）造好。道指最多曾漲402點、升幅1%，至收市仍升300點。



圖為2025年4月2日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.30% 恒指夜期低水81點

道指收市報40,527.點，升300.03點或0.75%；納指收報17,461.32點，升95.18點或0.55%；標普500指數收報5,560.83點，升32.08點或0.58%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.30%。其中，阿里巴巴升0.43%。

恒指夜市期指收報21,927點，無升跌，較恒指收市22,008點，低水81點，成交9,028張。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

福特汽車漲逾1% 通用汽車下跌

特朗普政府調整汽車關稅後，汽車製造商福特汽車（Ford Motor）漲1.35%、Tesla升2.15%。不過，通用汽車（General Motors）因關稅不確定性撤回年度預測，股價下跌0.64%。

多隻重磅股上揚，Meta升0.86%、微軟漲0.74%、蘋果升0.51%、Nvidia漲0.27%。不過，Amazon跌0.17%。

音樂串流媒體巨頭Spotify股價下跌3.48%，該公司預測本季營業利潤將低於華爾街預期。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

4月消費者信心指數近5年新低

數據方面，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，美國4月份消費者信心指數初值為86， 連續第5個月下跌，為2020年5月以來最低，低於市場預期的88，前值為93.9。反映消費者對收入、企業及勞工市場短期展望的「預期指數」初值54.4，為13年半低位。