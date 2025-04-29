中美元首通話再陷「羅生門」

中美兩國元首究竟有沒有通話，這應該是一個沒有模糊地帶的問題，但在美國發起全球關稅戰之後，卻再次陷入「羅生門」。

在《時代》雜誌最新發表的採訪中，特朗普稱習近平已經給他打了電話，兩人正在努力就關稅問題達成協議。特朗普在談及這通電話時還說，「我不認為那是他（習近平）軟弱的表現。」

4月28日，在中國外交部例行記者會上，當記者詢問相關情況時，發言人郭嘉昆表示，「據我了解，近期兩國元首沒有通話。我要重申，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判。」在此之前，郭嘉昆曾在例行記者會上闢謠另一則「假消息」，那就是特朗普和政府官員不斷對外釋放中美兩國正在談判的訊息，對此郭嘉昆表示美國正在「混淆視聽」。外交部的措辭則更為直接——「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。美方應停止製造混亂。」

2025年4月27日，美國總統特朗普在新澤西州莫里斯敦市立機場，登上空軍一號前往華盛頓特區之前向記者講話。（Reuters）

這已經不是中美元首通話第一次陷入羅生門。早在2月3日，特朗普在接受霍士新聞主持人佈雷特·拜爾採訪時就曾公開說，他在1月17日後的某個時候與習近平通了電話。其後，特朗普又聲稱他和習近平將在未來「24小時內」通話，吊足了各方胃口，但很快特朗普改口說「不急於」通話。後來當被問及其上任後兩人是否已經通過話時，特朗普說「是的……我曾與他通話，也跟他的團隊對話。」但中國外交部在2月11日的例行記者會上拒絕證實，僅僅提到兩人在特朗普就職前三天的那次通話。

目前唯一可以確認的中美兩國元首通話，也是特朗普就職前的那通電話。新華社通稿說，習近平是「應約」進行的這場通話，在通話中，習近平除了祝賀特朗普再次當選美國總統，還寄望中美關係「在美國新總統任期有一個好的開始」、「在新的起點上取得更大進展」。

此外，習近平也沒有避談兩國的分歧，習近平說，「作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。」值得一提的是，習近平特別提到台灣問題和中美經貿關係，前者「事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，後者的本質是「互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

習近平以上表態幾乎貫穿於中國對美關係的表述，對「美國優先」的特朗普來說，最能打動他的，恐怕是那句「中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活」，特朗普就職演說的主題，就是帶領美國人民過上更美好生活。用特朗普的話說，「我們的頭等大事將是建立一個自豪、繁榮和自由的國家。」當被問及這場通話時，特朗普形容他與習近平進行了「非常好」的交談，雙方還討論了貿易平衡、芬太尼毒品、TikTok、烏克蘭危機、巴以衝突等。

在新華社通稿最後還提到，「兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。」特朗普2017年首次就任總統前，中美兩國的官方對話和磋商機制大約有70個，這一數字在特朗普2017年至2021年執政期間降到了零，在拜登政府執政期間則恢復到了大約20個。這次通話中特別提到要「建立戰略溝通渠道」，未知未來四年，中美之間的雙邊對話渠道會否有所增加。

緊隨通話之後，便是一系列中美關係峰迴路轉的「好消息」。《華爾街日報》報道稱，特朗普已告知顧問，他計劃在就職後訪問中國，並希望在上任後的前100天內開啟訪華之旅。該報道還說，特朗普與習近平已通過各自代表就面對面會晤的可能性進行磋商，其中一個方案是特朗普將邀請習近平訪美。習近平上次訪美和特朗普上次訪華都是在2017年，此後便是中美貿易戰，拜登執政期內，中美元首罕見地沒有互訪，中美關係也一路急轉直下。

2021年11月1日，美國麻省波士頓唐人街附近的燈柱上飄揚中國和美國國旗。（Reuters）

現如今，特朗普上任已經滿100天，中美兩國並未等來「特朗普訪美」，也沒有等來「習近平訪美」，反而因美國不由分說發起的全球關稅戰再次陷入僵局。不過唯一相同配方和味道的事項，還是中美兩國元首通話的「羅生門」。

顯然習近平並不急於與特朗普通話，上一次不急於通話，是因為美國大變革才剛剛開始需要「聽其言觀其行」，這一次特朗普不會等到習近平電話，則是因為中國已經基本對美國「說一套做一套」放棄幻想。所以中國當前採取的策略是，以我為主，一方面集中精力辦好自己的事，這才是應對外部風險挑戰的最大底氣，另一方面則是不斷拓展和調合與美國之外國家的關係。

4月25日召開的政治局會議就很好體現了這一點。也是在這次專門研究經濟形勢和經濟工作的高層會議上，首次提出要「統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭」，並提出要「着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，「以高質量發展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。」同時對受關稅戰、貿易戰衝擊的企業，會議提出「要多措並舉幫扶困難企業」，加強對企業「走出去」服務，「對受關稅影響較大的企業，提高失業保險基金穩崗返還比例」等。

中國經濟受貿易戰衝擊挑戰加劇。（Reuters）

「加緊實施」、「用好用足」、「加力支持」、「既定政策早出台早見效」，從今次政治局的措辭來看，在美國關稅戰強壓之下，中國如何提振內需、保民生有着很強的緊迫性。中方從關稅戰開打的第一天，就沒有關上協商談判的大門，中方也反覆強調關稅戰、貿易戰沒有贏家，但如何協商談判，類似元首通話這樣的「羅生門」恐怕只會幫倒忙。