關稅戰｜紐約期油跌穿每桶59美元　布油同創近3年半最大單月跌幅

沙特地阿拉伯拒絕減產以穩定油價，加上全球貿易戰及美國首季經濟萎縮，削弱市場對燃料需求的預期。國際油價周三（4月30日）下跌，紐約原油期貨每桶收報58.21美元，跌2.21美元或3.66%。倫敦布蘭特期油收報63.12美元，跌1.13美元或1.76%。紐約期油價格4月累計跌18%、布油跌15%，均創下2021年11月以來的最大單月降幅。



2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

美元指數上揚 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，當日在匯市尾市報99.46，升0.23%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報142.79，升0.37%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,295.07美元，跌22.18美元或0.67%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,939.60美元、24小時內跌逾1%。