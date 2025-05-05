「巡迴中轉站」變「亞洲壓軸站」　香港盛事之都再起飛｜方保僑

2025年3月1日，香港迎來城市發展的重要里程碑，耗資319億港元、歷時六年打造的香港啟德體育園正式開幕。這座被譽為「東方之珠」的巨型場館，不僅是亞洲頂尖的綜合體育及娛樂地標，更成為香港推動「盛事經濟」的核心引擎。短短兩個月內，國際七人欖球賽、英國搖滾天團Coldplay演唱會、謝霆鋒《進化》演唱會等大型活動接連登場，吸引逾40萬人次參與，周邊酒店、零售、餐飲業隨即迎來「報復式消費」。緊接而來的五月，分別有周杰倫、五月天及林俊傑等華語樂壇巨星輪流登台，勢必掀起新一輪追星熱潮。這股「演唱會經濟」的爆發力，正為香港旅遊業與經濟復甦注入一劑強心針。

過去，香港演唱會場地長期受制於規模，紅館僅能容納1.2萬人，亞洲國際博覽館可容納1.4萬人 (亞洲國際博覽館第2期將會興建多用途場館，可以容納2萬人，預期於2028年落成)，但仍難以滿足國際巨星的需求。啟德體育園的主場館以5萬人容量一舉打破限制，其創新的可開合式天幕與隔音設計，更讓「風雨無阻」成為可能。Coldplay四場演唱會為例，共吸引20萬觀眾入場，四日人次已接近紅館半個月總量。謝霆鋒一連四日（24至27日）演唱會，連同（26日）於體藝館舉行的《JUST US Live in Hong Kong》K-Pop演唱會，合共創下18萬人次紀錄，展現體育園團隊靈活與務實兼備的承辦能力。這種規模效應不僅提升國際巨星來港意願，更讓香港從「巡迴中轉站」升級為「亞洲壓軸站」。業界預計，啟德體育園每年可為香港帶來額外52億港元經濟效益，創造逾1.6萬個職位。

藝人謝霆鋒在啟德體育園主場館舉行的四場演唱會4月24日開鑼。謝霆鋒站上巨型球形台移向觀眾席位置，企位觀眾全部舉起手機拍攝。（葉志明攝）

演唱會的「虹吸效應」直接反映於旅遊數據，根據旅發局統計，2025年首季訪港旅客達1220萬人次，同比增長9%，其中內地旅客佔75%，而「觀演旅遊」已成新趨勢。以Coldplay演唱會為例，有旅遊網站開售「酒店+門票」套票瞬即售罄，周邊酒店房價更飆升幾成。這種「演唱會+」模式延伸至交通、餐飲及零售，啟德園區內的「美食海灣」在大型活動期間延長營業至凌晨，日均營業額達200萬港元，零售館的紀念品商店亦推出限定商品，銷情亦不俗。

儘管啟德體育園開局亮眼，香港欲鞏固「盛事之都」地位，仍需面對兩大挑戰。其一是國際競爭白熱化。新加坡憑藉政府補貼、稅務優惠及高效協調，成功爭取Taylor Swift、Lady Gaga等巨星東南亞獨家演出，而香港開在這些策略上仍需急起直追。其二是周邊配套的整合度，有立法會議員認為，應在場館外增設主題市集與美食車，並結合「一程多站」旅遊路線，將旅客引流至深水埗文創區或西九文化區，避免消費集中單一區域。

啟德體育園的啟用，標誌著香港盛事經濟從「重量」邁向「重質」。然而，這場競賽才剛剛揭幕，一邊是硬件升級帶來的即時效益，另一邊是文化底蘊與產業鏈的長期耕耘。若政府、業界與市民能把握這波熱潮，將演唱會經濟的「人氣」轉化為城市品牌的「底氣」，香港或能真正寫下「東方之珠」的新一頁。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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