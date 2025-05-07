美股｜ 道指收市升284點　Nvidia升3%　Alphabet瀉逾7%

市場期待中美貿易緊張局勢趨緩，並觀望聯儲局稍後議息結果。在聯儲局周三（5月7日）公布維持利率不變前，道指最多曾升405點，但在結果公布後大幅蒸發。不過，在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者，指關稅料對通脹造成短期影響，經濟表現仍然穩健後，道指重拾升勢。



圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

本港時間5月8日

【04:10】迪士尼股價漲一成 UBER跌逾2%

道指收市報41,113.97點，升284.97點或0.70%；納指收報17,738.16點，升48.50點或0.27%；標普500指數收報5,631.28點，升24.37點或0.43%。

Google母公司Alphabet股價大跌7.26%，此前蘋果公布計劃在其瀏覽器中添加AI搜索功能；蘋果股價亦跌1.14%，為跌幅最大道指成份股。其他重磅科技股方面，Tesla升0.32%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升3.10%，每股收報117.06美元。

華特迪士尼（Walt Disney）稱受串流平台Disney+用戶增長帶動，季度業績超出預期，股價漲10.76%，為升幅最大道指成份股。 由於季度營收未達預期，優步（UBER）股價下跌2.54%。網路安全公司CrowdStrike宣布裁員計畫，股價下跌4.67%。

【04:05】中概股指數跌2.34% 阿里巴巴挫逾3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.34%。其中，阿里巴巴跌3.47%%。

【03:47】油價及現貨金價約跌1.7%

國際油價下跌。紐約原油期貨每桶收報 58.07美元，跌1.02美元或1.73%。倫敦布蘭特期油收報61.12美元，跌1.03美元或 1.66%

金價下跌 。現貨黃金每盎司最新報3,370.53美元，跌60.11美元或1.75%。

【03:27】恒指夜期收報22,466點 低水226點

恒指夜市期指收報22,466點，跌128點，較恒指收市22,691點，低水226點，成交11,895張。

【02:12】道指升幅收窄 納指跌逾0.8%

截至本港凌晨2時12分，道指報40,879點，升50點或0.1%；納指最新報17,537點，跌151點或0.86%；標普500指數報5,586點，跌20點或0.37%。

圖為2025年4月22日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月7日

【22:51】3大指數早段上揚

截至本港晚上10時51分，道指報41,013點，升184點或0.45%；納指最新報17,726 點，升36點或0.21%；標普500指數報5,623點，升16點或0.30%。

【22:49】Bitcoin價格升穿9.7萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報58.72美元，跌0.37美元或0.63%；倫敦布蘭特期油每桶報61.69美元，跌 0.46美元或0.74%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報97,273.63美元、24小時內升逾3%。