小販起家憑耀才勁賺逾50億　葉茂林三大發達秘笈揭秘!｜財經解密

老牌券商耀才獲阿里旗下螞蟻集團相中提全購，令股價迅速波動。先暫且放下這場轟動市場的「刁」（Deal），將目光聚焦於其背後靈魂人物——耀才證券創辦人葉茂林。



葉茂林這位自稱「Money Hunter」的金融傳奇，由街頭小販起家，終成百億上市公司主席。他創辦的耀才證券，在券商「內捲」下仍年賺逾6億。此次賣盤連同近年股息，他個人勁收逾50億元。在「搵食容易、發達艱難」的時代，這位券商界的「經營之神」卻能兩者兼得，其發跡與經營之道，確實值得一探究竟。



令買賣雙方「開心」

葉茂林的發達歷程，無疑是香港典型的「獅子山下」故事。他從草根小販到金融界大佬，箇中自然有不少智慧。葉茂林的成長背景並不富裕，家中六口人擠住在劏房裡，曾在李嘉誠的公司打工。他在中五輟學後以小販謀生，聽說由於他身材較矮小，還經常遭警察驅趕。

到了60、70年代，香港的製衣業蓬勃發展，開始實施配額制。葉茂林看準商機，開始炒賣成衣配額，成功賺得第一桶金。葉茂林除了精通買賣之外，還還擅長與商業大佬「打交道」，第一代潮商大佬、麗新製衣創辦人林百欣便是他長期合作之一。當時，他會以高過市價購買成衣配額，然後以低於市價的價格將其出售。這樣的操作看似吃虧，但卻建立了雙方的新人，奠定了日後的商業基礎。

進入90年代初，葉茂林預見到成衣業的發展瓶頸，開始尋求轉型，並於1992年創立耀才證券。然而，耀才證券的起步並不順利，香港證券業當時實行0.25%的最低佣金制度，新興券商難以競爭。歷經了11年艱苦經營，轉機出現於2003年，當時香港取消了最低佣金的限制，葉茂林敏銳地抓住了這一機會，決定再度「吃虧」，將佣金大幅下調至0.05%。這一策略成功吸引了大量來自銀行的客戶，耀才證券的業績也大幅攀升。最終，耀才證券於2010年成功在香港交易所主板上市，並成為香港證券界的「華資一哥」。

穩守本業、精打細算

葉茂林在證券業站穩腳步後，由賣鏟走去挖金，實現了身家大躍進。他成功將夜場品牌Magnum包裝上市，並於一年後成功「賣殼」，套現超過4億港元。同時，他購置了不少磚頭，例如渣甸山豪宅和銅鑼灣商舖。然而，在金融與地產成為賺快錢的捷徑時，不少人容易全身投入，以至忘記本業，甚至大做槓桿，最終不幸「没頂」。葉茂林始終保持「不忘本」的經營理念，穩守耀才證券這一大本營。有穩定現金流，造就「錢搵錢」的最大底氣。

葉茂林是位典型老一輩的香港老闆，儘管年逾七十，他仍堅持朝九晚八，經常是最晚下班那位。他從一開始對英文一竅不通，到現在能夠輕鬆閱讀英文法律文件。此外，他非常重視成本控制，公司的大小事他都會親力親為。例如洽談年度廣告合作時他必定會設法爭取更優惠的方案，甚至連一部微波爐損壞的細節，他也會了解背後的原因。對細節的關注也為公司節省了大量成本，例如從廣告合作到微波爐損壞了的小事，他都親力親為。

熟悉葉茂林的員工透露，葉茂林「見微知著」，善於捕捉大勢。例如幾年前美國開始加息葉茂林已預感對香港資產市場不利，當時已指示公司加強推廣美股交易服務，開拓多一瓣收入。

時間是投資者最好的朋友

近年來，耀才證券的業績表現可謂穩健。根據最新報告，2024年公司的純利達6.13億港元，同比增長約10%。目前，耀才的客戶戶口總數已超過58萬，客戶資產管理規模（AUM）接近600億元。這樣的表現讓公司在競爭激烈的市場中保持穩定地位。而此次賣盤給螞蟻集團，更是他十年磨一劍的成果。

據了解，雖然不時有人會接觸葉茂林賣盤，但他有著「皇帝女唔憂嫁」的耐性。他的耐性，帶來了善價而沽的機會。翻查資料，2019年12月，葉茂林便開始逐步減少持股比例，從68.57%減至50.55%，期間套現約4.15億元。同年耀才開始派高息，作為公司最大股東，葉茂林也在此期間累計收到股息超過30億元。這一操作讓他不僅成功回籠公司利潤，也能有效縮減公司資產淨值（NAV），為潛在的收購方提供了更具吸引力的價位。在市帳率（PB）超過三倍的情況下，耀才的收購價仍顯得合理，可謂一石二鳥。

螞蟻集團此次提出的全面收購方案，以每股3.28港元的價格收購耀才證券，涉資最高為53億元。正如近日宣布年底退休的股神巴菲特所說，「人生只要富一次就够了。」葉茂林經營耀才證券長達33年，期間公司累計為他帶來逾50億元的財富，證明了時間對投資者而言確實是最好的朋友。