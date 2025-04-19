湯文亮中環中心接火棒、硬食回力鏢　家姐身家縮水四成｜財經解密

香港商業房地產市場大插水，近期核心商業區如中環、金鐘都出現超低價成交個案，呎價更創出十多年新低，較高位插水七成。早年低價買入商業資產的一眾私人投資者，過去多年受惠長期低息環境，物業資產暴升，成為「神級投資者」。但若果未能在高峰期沽貨走人，恐怕現時已經跌落神壇，身家大幅蒸發，急急腳沽貨。



近期最積極放售物業的財團，就是由湯文亮擔任副主席、行政總裁的本地老牌投資家族紀惠集團，近期該集團在市場放售多項豪宅、甲廈物業，當中包括自用18年的灣仔總部寫字樓，以及湯文亮自住的大潭陽明山莊頂層相連豪宅，多項資產合計，總價值高達超過50億元。



紀惠集團副主席、行政總裁湯文亮。

紀惠廖太早年靠車位發圍、沙士狂掃銀主盤

說到紀惠集團這個本地老牌投資家族，一定要提及其主席廖湯慧靄，即湯文亮的家姐。廖湯慧靄人稱「廖太」，是已故銀行家廖烈正的妻子，廖烈正的父親廖寶珊是潮州富商、廖創興銀行創辦人。

廖湯慧靄過去接受傳媒訪問時透露，1972年家人的廖創興企業上市，就分到了價值100萬的公司股票「傍下身」，成為了第一桶金，其後再於澳門建樓做買賣，成功賺取第二桶金。及後再於1976年成立紀惠集團，成功在千禧年前發圍，當時市場車位供過於求，紀惠大手狂掃數車位，高峰時持有多達3萬個車位。而在2003年沙士時，市場大量銀主盤出現，她又趁淡季入市，轉攻銀主商廈及舖位，轉型做長線收租投資者。

廖湯慧靄在過去十年（2016至2025年）一直位於福布斯中國香港富豪榜的前列位置，在2019年身家更高達40億美元，折合高達高達312億港元。

紀惠集團副主席、行政總裁湯文亮（右五）、紀惠集團主席廖湯慧靄。（左五）

湯文亮《細價樓爆煲論》最矚目

至於其弟弟湯文亮獲家姐提攜，擔任紀惠集團的副主席及行政總裁，在投資物業市場上，雖然未及家姐廖湯慧靄目光獨到，不過湯文亮最成功之處，就是在2015年住宅樓市處於上升周期時，發表《細價樓爆煲論》，掀起全城討論「將貨就價」洐生出來的納米樓，到底會在何時爆煲。

最終差估署二手樓價指數在2021年9月升至歷史高位398.1點，而直至2025年2月份，已經跌至284.7點，累挫28.49%。市場上的納米樓不時出現蝕讓超過5成的情況，因此湯文亮所發表的《細價樓爆煲論》最終成功應驗。

湯文亮2015年住宅樓市處於上升周期時發表《細價樓爆煲論》。

放售50億貴重資產 湯文亮自住豪宅、紀惠灣仔總部商廈照賣

紀惠集團在過去多年大量投資本地房地產市場，令財富大幅度攀升，主席廖湯慧靄更成為本港數一數二的女富豪。不過近年樓市出現逆轉，工商舖物業更加由高峰滑落，多名「舖王級」資深投資者已開始大幅蝕讓沽售旗下商業資產，而紀惠集團在最近一年亦加入沽貨減磅行列。

《香港01》綜合市場資訊，自2024年9月起，紀惠集團已經累積放售多達9項物業，涉及總值超過50億元，包括上環、金鐘甲級寫字樓、尖沙咀全幢商廈、銅鑼灣酒店、南區豪宅等。

當中最矚目一定為紀惠CEO湯文亮自住、全層大裝修僅僅3年的陽明山莊頂層相連大平層單位，實用面積超過4,600平方呎，設有特大平台，叫價2億元，不過近期已經以1.38億元沽出，劈價大約31%。

湯文亮2億元放售自住、全層大裝修僅僅3年的陽明山莊頂層相連大平層單位。

曾稱「叫人賣自住單位，是一件好冇陰德的事」

值得留意一下，其實湯文亮曾經在媒體專欄文章上先前寫過「叫人賣自住單位，是一件好冇陰德的事，老實說，我明知樓市會跌，都唔敢叫人賣自住單位」、「我經常話，除非移民，或者經濟出現問題，否則在任何情況之下都唔好將自住單位賣走，如果要劈價賣就更加唔應該」。

不過近期湯文亮就一反常態，出售了自己的超級豪宅，更回覆傳媒解釋「咁大個單位，只得兩個人住，很悶」。

除自住單位之外，紀惠集團在2025年3月份連自用長達18年、位於灣仔新銀集團中心的集團總部寫字樓，亦以近8,000萬元沽出。

↓↓湯文亮陽明山莊頂層大單位↓↓

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紀惠接火棒買3層中環中心 湯文亮曾指「李嘉誠應該後悔」

自住的豪宅、自用的集團總部同樣已經成功沽出，其他收租物業當然都避不了。例如2025年3月中，紀惠就以1.94億元沽出金鐘甲級商廈遠東金融中心39樓全層，較早前叫價2.5億元大減逾兩成，成交呎價約1.8萬元。

但翻查資料，在2018年寫字樓高峰期時，該廈33樓全層當時成交呎價高達6.1萬元，創全港新高，即紀惠所賣出的寫字樓單位，較7年前高位大跌約7成。

說到商廈貶值，不得不提中環中心天價大刁，當時2017年長實誠哥以402億元沽出中環中心75%權益，接貨買家包括「磁帶大王」陳秉志、蔡志忠、中華總商會永遠榮譽會長盧文端、中國港澳台僑和平發展總會會長等人的合組財團，呎價大約3.3萬元。

2017年長實誠哥以402億元沽出中環中心75%權益。

2018年買中環中心19樓全層 呎價3.1萬創當時新低

其後一眾接貨的投資者完分貨，隨即再作拆售，2018年6月，最快手套現的投資者「物流張」，把持有的4層樓面以呎價5萬至5.5萬元沽出，成功大賺。不過好事未能持續，之後成交呎價開始插水，而湯文亮開始趁低價吸納。

湯文亮在2018年以7.6億買入盧文瑞旗下中環中心19樓全層，呎價3.1萬元。當時湯文亮就表明「入市係為咗家姐（廖湯慧靄），因為家姐睇牙的診所位於該層，擔心牙醫被加租逼遷，所以就同業主盧文瑞傾一傾」，湯文亮當時更指「我地唔係炒家」，最終業主同意沽出該層中環中心予湯文亮，但要求極短成交期，僅僅只有一個月，因此湯文亮成功以呎價3.1萬元買入，創當時大廈呎價新低。

中環中心。

湯文亮兩度加碼中環中心 呎價平過3.3萬 曾指「李嘉誠應該後悔」

其後湯文亮再於2019年及2021年兩度加碼，不過呎價進一步下跌至2.95萬及2.7萬元，如同「買股票、向下溝」的情況，由於每次入市的呎價均低於當年天價大刁（長實2017年以402億沽出）的平均呎價3.3萬元，因此湯文亮2021年時接受傳媒訪問曾經說過「李嘉誠應該後悔」、「我嗰幾層空置率係零」，似乎對自己買入價及長線收租策略相當滿意。

不過其後整個寫字樓市道繼續向下插水，在2024年8月份，中環中心竟然錄得一宗二手震撼蝕讓個案，大廈22樓11室的散單位竟然以呎價1.3萬元沽出，較當日投資者拆售時呎價3.58萬元，大幅貶值63%。湯文亮食正商廈跌市的回力鏢，不過他在2024年接受訪問時卻表示「無後悔揸住三層中環中心」。

廖湯慧靄身家大縮水40%

目前寫字樓大跌市已成定局，相信是令到紀惠集團大量放售旗下房地產資產的一大原因。另外，值得留意一點，紀惠集團靈魂人物、集團主席廖湯慧靄雖然在過去十年（2016至2025年）一直位於福布斯中國香港富豪榜的前列位置。

不過直至今年（2025年）其身家降至24億元美元（折合187億港元），創出過去十年新低，較2024年33億美元（折合257億港元），按年大挫27%，同時也較2019年高峰期身家40億美元（折合312億港元），累積下挫40%，看來都反映紀惠集團受到重挫。

樓市老行尊、本地龍頭地產代理中原集團創辦人施永青。

老行尊：買舖位、商廈收租與時代脫節？

事實上，樓市老行尊、本地龍頭地產代理中原集團創辦人施永青，最近都有質疑買入物業收租的投資方法。施永青就指「昔日在香港，一舖何止可以養三代，養四五代都沒有問題...」

不過這種一度十分成功的買舖收租作長線投資的策略，近年已被證實與時代脫節。一眾舖王，無論老的嫩的，都因舖價回落、銀行追填差價而弄到狼狽不堪」。似乎這一種解釋舖市的說法，同樣適用於寫字樓市場之上。