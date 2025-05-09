招商銀行(3968)可受惠國策　推動借貸需求增長｜彭偉新

內地人民銀行於5月7日公佈同時進行降準及減息，目的是擴大市場流動性及降低借貸成本，藉此刺激市場整體的貸款需求。此次降準0.5個百分點，預計可向市場釋放約1萬億元人民幣的流動性；再加上減息0.1個百分點，將誘使企業及個人對借貸的需求增加。特別是在國新辦的記者會中，三個金融部委同時發佈了10條支持實體經濟的措施。因此，在新一輪刺激經濟的措施推出後，對內銀股的正面影響相信會較為明顯，除了前日提到的郵儲銀行（1658），對招商銀行（3968）亦會有正面作用。



招商銀行作為中國最大的股份制商業銀行之一，主要提供全面的銀行及金融服務，包括零售銀行、企業銀行和資產管理等主營業務。隨著市場需求回暖及利率市場化進程加快，招商銀行的息差和非息收入有望回升，特別是其財富管理業務在資本市場復甦中獲得增長。此外，銀行將受益於對公貸款增長及優質客戶基礎的擴展，進一步提升盈利能力。隨著中國經濟結構轉型，招商銀行的零售業務將持續受惠於高端客戶和數字化轉型的推動。

根據集團於2025年第一季的業績，實現歸母淨利潤為人民幣37.3億元，同比下降2.1%。總收入為人民幣82.89億元，同比減少3.2%。淨息收入增長1.9%，達人民幣52.99億元，但非息收入下降11.2%，主要受市場波動影響。資本充足率穩定，核心一級資本充足率維持在14.86%，高於其他四大內銀的比率，反映出招商銀行在現時的資本結構上並無進行集資的需求，即投資者不會面對大幅被攤薄的風險。

招商銀行(03968)於去年12月5日至今年5月8日期間的資金流狀況。（圖1）

此外，招商銀行的不良貸款率穩定在0.94%水平，低於其他內銀如工商銀行的比率；撥備覆蓋率高達410%，足以為呆壞帳風險提供足夠保障。集團在財富管理手續費的收入增長達10.5%，有望抵銷因息差收窄所帶來的部分負面影響。

招商銀行上日以45.2港元收市，全日上升0.85港元或1.92%。集團過去5年的平均Beta值為0.99，系統性風險與大市同步。52周最高位曾見50.7港元，而最低位則曾見27.95港元。以現價45.2港元計，招商銀行的股價較50天線低0.58%，但現價較200天線高出15%。技術走勢未有過度超過其50天線，目前市場上共有19位分析師對招商銀行進行調研，所給予的目標價中位數為52.46港元，較上日收市價45.2港元仍有16%的潛在升幅。

招商銀行的機構投資者持股比率為47.73%。自去年12月5日至今年5月8日期間，股價錄得24.18%的升幅，該期間共錄得188.58億港元的資金流入，其中大戶佔138.09億港元，而散戶佔50.49億港元。大戶對散戶資金流比率為2.7:1，同期大戶投資者的持倉比率最高曾升至31.26%，最低曾跌至10.72%；截至5月8日，持倉比率為20.97%，反映整體大戶投資者仍然是主導股價走勢的主力。投資者可以考慮在45.00港元水平買入，目標上望50港元；若股價失守20天線43.30港元，則需先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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