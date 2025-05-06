金蝶國際(0268)市佔率搶佔競爭對手　為今年轉盈作好準備｜彭偉新

金蝶國際專注於提供企業資源規劃（ERP）及雲服務解決方案，致力於幫助中國企業提升管理效率。公司在市場上的競爭力來自於其持續的雲遷移策略和本地化產品開發。集團受惠於其強勁的雲服務收入增長，約佔總收入的50%，並預計在2025年達到盈利，另外，中期來看，全球競爭對手（如Oracle和SAP）在中國市場規模縮小，但金蝶的市場份額自2019年的11%增至2024年的約14%，顯示出其在本地化和數字化進程中的持續競爭力。至於隨著中國ERP市場仍有4至22倍的增長潛力，金蝶的本地化努力將持續推動其業務發展。集團在內地整體市場份額穩定增長、良好的財務預測以及在雲遷移方面的持續下，進一步鞏固金蝶在行業中的領導地位。



金蝶國際專注於企業資源規劃（ERP）和雲服務，致力於為中國企業提供高效的管理解決方案。公司在市場上的競爭力來自於其早期的雲遷移策略及本地化產品開發。預計2025年，其雲服務收入將占總收入的約50%。市場報告指出，金蝶的雲服務在大型企業中的滲透率已經上升至30%，而單計入雲服務收入預計在2025年達到人民幣35億元人民幣。而且有報告更指出金蝶國際成功簽約了多家大型企業，這些客戶的加入預計將為金蝶帶來超過人民幣10億元人民幣的年收入。另外，金蝶國際的本地化解決方案已經吸引了超過一萬家中小企業，這些企業的數字化轉型需求每年增長約20%。

金蝶國際預計2025年，其雲服務收入將占總收入的約50%。﹙資料圖片﹚

市場預期集團2025年收入將達到人民幣71.09億元人民幣，2026年增至83.06億元人民幣。毛利率方面，市場亦有較樂觀的預期，相信2025年及2026年集團的毛利率可以分別達到68%及70%，2025年會有機會轉虧為盈。淨利潤方面，2025年預計為7,800萬元人民幣，而2026年更會急升上6.4億元人民幣。市場現時有19位分析師對金蝶國際仍有進行調研覆蓋，而市場結予集團2025年及2026年的預測市盈率則分別為55倍及40倍，金蝶國際的目標價中間值為17.20港元，仍然較現價有24.5%的上升空間。

金蝶國際的股價於去年9月跌至低位見5.26港元後，在9天RSI出現底背馳下確認股價見底，股價其後持續回升，並形成了一浪高於一浪走勢。最高曾升上今年3月7日見17.76港元後，股價與9天RSI形成頂背馳後，股價持續回調，並曾一度跌至4月9日的最低位見10.06港元後作出反彈，未有破壞前升浪外，股價在近日出現4連陽，以及成功升破50天線，再加上MACD亦已出現牛差距，令到整體走勢出現轉強的訊號。投資者可以等股價稍為返回13.50港元水平買入，暫時以今年2月中高位15.50港元水平作為目標。只要股價能企穩圶12.95港元以上，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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