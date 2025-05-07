中國通信服務(0552)動力逐步轉強　等候反彈上4.6元水平｜彭偉新

中國通信服務專注於通信基建(TIS)、業務流程外判（BPO）及應用、內容及其他服務（ACO）。集團的主要業務包括為電信運營商提供基礎設施建設、維護及數字化解決方案，並針對非運營商市場提供專業服務。隨著數字經濟和AI技術的發展，公司積極拓展數字基建和智慧城市等新興領域，預計將帶來穩定的收入增長。隨著環球市場在AI技術的發展將進一步推動算力基礎設施的需求，這將有助於推動集團在通信基建及業務流程外判業務的增長。

中國通信服務於2025年5月6日以 4.14 港元收市，全日上升 0.03 港元或 0.73%。集團過去5年的平均Beta值為 0.29，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 6.15 港元，而最低位則曾見 3.63港元，以現價 4.14 港元計，中國通信服務的股價較 50 天線低 8.93%，另外，現價亦較 200 天線低 3.57%，整體技術走勢並未有出現過強的情況，股價有望作進一止的反彈。另外，以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 7.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 6.4 倍，較追蹤市盈率為低。至於市賬率只有 0.59 倍，整體估值不算高，仍然有機會繼續上升。

中國通信服務(00552)於去年12月3日至今年5月6日期間的資金流狀況。（圖１）

中國通信服務過去一年的派息比率為 42%，過去5年的平均派息比率為39.5%，集團過去財年已派發 0.2187 元人民幣的全年股息，相等於 5.33 厘的追蹤年股息率，市場預期2025年全年的收入將達1534億元人民幣，按年上升2.3%；每股盈利預計為0.54元人民幣，上升4.2%。以現水平計算，市盈率約為7.1倍。集團在過去5年的平均派息率為39.5%，若以該派息比率計算，2025年的每股派息預期為0.213元人民幣，股息率為5.5厘，較過去5年平均股息率5.08厘為高。

中國通信服務(552.HK)的機構投資者持股比率為41.58%，自去年12月3日至今年5月6日期間，股價錄得1.43%的跌幅，該期間共錄得2.96 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的1.76 億港元，而散戶則佔當中的1.19 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 1.5 ： 1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.06%；而最低曾經跌至 -11.79%，至於5月6日當日則為18.5%，以圖1中所示，大戶坐貨比率由低位持續回升，並已升上18.5%水平，反映出整體資金動力已明顯得到改善，有助反映投資者對未來股價前景看好。

中國通信 (0552) 股價技術走勢圖。（圖２）

中國通信服務的股價於去年9月從低位3.71港元反覆回升(見圖2)，並於今年2月升至最高位6.15港元後，失守支持位5.70港元，股價持續回落，最低曾跌至3.78港元。近期，股價由4.00港元連續反彈，已成功升返20天線以上水平。若以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，股價可上望4.50港元。投資者可以考慮在4.10港元買入，目標上望4.50港元至4.70港元之間，只要股價能穩定在4.00港元以上，則毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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