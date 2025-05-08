人行降存準金率0.5個百份點及減息0.1厘　利好郵儲銀行｜彭偉新

中國人民銀行於5月7日推出一系列金融政策，旨在支持實體經濟增長。其中，存準金率下調0.5個百分點將釋放約1萬億元的流動性，增加市場資金供應，促進信貸增長，尤其是對小微企業和個人貸款的支持，以刺激消費和投資。同時，調低息率0.1個百分點將降低借貸成本，吸引企業和家庭借款，進一步提升經濟活動。



這些政策對內銀股會產生雙重影響：一方面，減息可能會導致內銀股的息差進一步收窄，影響其息差收入；另一方面，降準將使內銀獲得更多額外資金用於拆借，提升利息收入。最終如何影響內銀股的整體利息收入，則取決於這兩個因素的相對影響。

除了減息及降準，中央還設立了5,000億元人民幣的“服務消費與養老再貸款”專項資金，旨在引導銀行加大對消費領域的信貸支持。這意味著銀行可以更靈活地提供消費貸款，鼓勵家庭進行大宗消費，如汽車和家電購買。在降低利率的情況下，消費者的借款成本將直接減少，進一步刺激消費需求。隨著貸款變得更加可負擔，預計將提升整體消費支出，促進經濟增長，並擴大內銀股的利息收入渠道，支撐其整體盈利。基於5月7日推出的政策，我們相信對內銀股是利好的，特別是對於郵儲銀行有較大的正面影響。

郵儲銀行專注於提供多元化的金融服務，面向零售客戶及中小企業，並擁有全國最大的分支網絡。隨著中央向郵儲銀行注入資本及調整代理費用，集團的資本充足率顯著提升，這將推動業務增長。此外，數字化轉型及多元化收入來源（如中介費用和投資收益）將進一步增強其競爭力。集團的亮點包括不良貸款率持平、資產質量穩定、淨利息收益和非利息收入顯著增長，顯示出良好的業務韌性。

雖然內地整體銀行業正處於經濟調整期，面臨利率壓力及資產質量挑戰，不良貸款率小幅上升，但郵儲銀行的資產質量相對穩定。由於內地行業競爭激烈，特別是大型國有銀行之間的競爭，郵儲銀行擁有龐大的客戶基礎和分支網絡，有助降低競爭壓力。此外，郵儲銀行的營運成本有所下降，主要得益於代理費用的調整及有效的成本控制措施。銀行的成本收入比率表現良好，顯示出其在控制成本方面的成功。

根據集團2025年第一季的數據，郵儲銀行的淨利潤同比下降2.6%至人民幣25.2億元，主要受到淨利息收益率（NIM）下降的影響。預計2025年NIM將進一步收窄至1.68%。然而，集團的貸款總額同比增長9.8%，存款增長9.2%。資本充足率為13.34%，核心一級資本充足率為9.21%，這些因素有助於維持集團的整體收入增長3.3%。儘管整體息差收窄，2025年每股盈利預計將回落至0.75元人民幣，同比下降6.9%。郵儲銀行的不良貸款率為0.91%，低於其他大型國有銀行如工商銀行的1.2%，顯示出較佳的資產質量。預測集團2025年的貸款增長為9.8%，高於工商銀行的8.5%。

目前市場上有17位分析師對郵儲銀行進行調研，目標價中位數為5.41港元，較上個交易日收市價4.79港元有13%的上升空間。投資者可以在現價買入，並上望5.40港元，只要股價未跌穿5月6日的低位4.70港元，則可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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