台幣兌美元曾急升　美前財長薩默斯稱反映美國或面臨資金減少流入

日前新台幣兌美元大升，兌1美元曾單日一度飆升逾半成。隨著新台幣上揚，外界關注當地保險公司的盈利前景。美國前財長薩默斯更指出，台資為美國資產主要投資者之一，近期台幣上揚反映出特朗普政府尚未解決一項關鍵挑戰，正是美國或面臨資本流入減少的風險。



薩默斯指出，上述情況反映出美國在資本流入及貿易逆差問題上，將面臨更廣泛挑戰。從數學角度若不減少外國資本流入，不可能真正解決貿易逆差問題。

他進一步指出政府未有意識到對貿易逆差的反感，以及對資本流入的歡迎其實是自相矛盾，又表示未聽到現任財長貝森特對有關問題作深度回應。若要減少貿易逆差，如何獲得維持利率穩定所需要的資金流入。

美國前財長薩默斯。

稱減貿赤及引入資金存矛盾

他又認為台幣急升是否包含某種形式的政治交易，相信是不少人希望清楚了解的問題。由於美台的安全關係，及台幣此前匯率管控程度較高，台灣的情況未必對其他經濟體具有參考價值。