David Webb揮別公眾　籲善用財政增社會福利　望大學接手數據庫

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb，因罹患末期前列腺癌，自歎恐年歲不永，他今日（12日）在香港外國記者會（FCC）向公眾道別，號稱「最後一次露面」。



Webb悉數人生大事，表示其自1991年來到香港，1998年建立Webb-site網站，給予公眾免費使用，伴隨本港歷經風浪。他直言，對於香港的獨特之處，在於差異化，籲吸取鄧小平改革開放經驗，又就香港資本市場發展分享看法。



早先Webb預計，可以在資本市場再活躍30年，等到80歲的時候，就含飴弄孫，暢享天倫之樂，但疾病改變了一切。Webb表示，其目前最想做的事情，就是陪伴摯愛的妻子和孩子，其子均在英國讀大學，還有望攻讀博士學位。



港獨特之處在於差異化 籲吸取鄧小平改革開放經驗

揮別公眾，David Webb就香港的發展路線，道出個人看法。他認為，香港的獨特之處，在於差異化（What made Hong Kong special was differentiation），而非簽署一些經濟計劃或協議。

Webb認為，隨著時間的推移，香港甚至有轉向計劃經濟體制的傾向，但這種做法並不可取，原因是此前計劃經濟的模式，包括前蘇聯、乃至內地都曾驗證過行不通。他引用鄧小平改革開放的舉措，指內地放開了部分經濟領域，允許工廠選擇生產哪些產品，不再設定生產配額，放鬆中央計畫和控制創造了繁榮，才得到了明智的、追求適當開放的下一代領導階層。

但現在這種繁榮和開發，好似後繼乏力，Webb續認為，現在的香港可能步入「威權主義」的頂峰，然而結合媒體環境，說真話才是力量，讓人們承擔責任和透明度，對經濟和人民都有好處。

善用財政儲備增社會福利

他續提醒，公共財政儲備的使用情況，直言不諱稱香港有時花費億萬港元，投向邊境的「white elephant」，如果我們不把錢浪費在不值得的事業上，本可以為社會福利做更多的事情。其同樣援引疫情時，用財政儲備發放救濟金的舉措，有些用途並不明智，存在浪費。

Webb提議，可以改革土地制度讓其更加市場化，選擇合適的公司以及行業，而不是讓土地以最高出價出售。

構建更值得信賴的架構 提升港股股票價值

對於香港的資本市場，David Webb表示，制度的框架對於股票的價格和估值非常關鍵。如果框架體系薄弱，那麼投資人購買股票的價格就會降低；反之對投資人權益的保障就越大，他們買股票的價格就越高，讓香港這個市場，對公司更具吸引力。

他以近期熱議的中概股回流為例，指出香港應當構建一個更值得信賴的系統，可引入包括集體訴訟制度等，提升市場股票的價值。

David Webb早先曾公開稱「我仍有獅子山精神」。（資料圖片）

解畫「獅子山精神」 勿依賴政府貸款

談及「獅子山精神」，David Webb早先曾公開稱「我仍有獅子山精神」，他解釋稱，這種精神指的是90年代以來，推動香港經濟成長的純粹創業精神，包括獨立自強，自我完善等。

他舉例稱，不要指望政府會發放貸款給你，並承保你的貸款，但實際情況時，官方正為不需要的數千億美元的小公司貸款擔保。Webb認為，這種做法無異於給雜草澆水，並不需要，反而阻礙了所謂的創造性的破壞。

David Webb呼籲小股東自己做功課，不要依賴監管機構去規避風險。（資料圖片）

寄語小股東 自己做功課應對風險

David Webb長期關注小股東權益，他表示，始終致力於提升公司信息的披露透明度，但也從來都呼籲小股東自己做功課，不要去期待市場告訴你，哪隻股票值得買 ，不要依賴監管機構去規避風險，而需自己觀察思考。

而對於監管機構，他也表示，其實不必試圖去起訴，所謂的操縱股價，而應該從內部去反思考治理的弊端，包括公司、詐欺、隱藏貸款、關聯交易等，一切有可能將資金從公司竊取的行為。

David Webb完成對談後，另用40分鐘時間答記者問。（盧翊銘攝）

希望大學接手數據庫 提升數據透明度

提及其網站的後續，他表示，當意識到已經沒有治療選擇了。在最後一年，也可能是最後一年，希望有序關閉，所以在二月宣布了這一消息。

他表示，庫中的所有資料，以及多年來為運行網站和收集資料而編寫的所有代碼，都有完整的備份。現在有很多年輕人可以進行設定和傳輸數據，他已經根據所謂的知識共享授權協議發布了它。Webb表示，希望有人能夠像他一樣，將它免費提供給公眾，成本並不高，你基本上只需要運行一個伺服器，現在同時可以運用AI降低成本。

並且，有一個不可提及名字的法定機構，表示有興趣推進這項工作的部分內容，並希望將其公開。他希望國內或國外的大學也能這樣做，令未來香港及整個地區的公共數據透明度能更加良好。