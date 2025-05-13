遭李小加旗下滴灌通停止潛在合作　中國投融資急瀉32%｜港股異動

近日股價大幅抽升的中國投融資（1226），今早曾急瀉32%至0.89元。公司於周一（12日）宣布於收市後獲李小加旗下滴灌通集團的MCHKI通知，將不再進行潛在企業活動。



該公司上周五（9日）已大幅攀升，單日已急升2.13倍。

至集團周日（11日）透露，擬與滴灌通集團的Micro Connect （H.K.） Investment （MCHKI）探討潛在企業活動，有意委任港交所 （0388） 前行政總裁委任李小加為新董事。公司股價於周一（12日）曾高見4元，即較上周四（8日）收市價升近7倍。不過股價卻低收18.1%，報1.31元。中國投融資並於當日收市後指出獲MCHKI通知，將不再進行潛在企業活動。

據港交所披露易網站，李小加離開港交所，未在其他香港上市公司任職董事。

據中國投融資周日公告，公司擬委任MCHKI為公司新投資經理，並建議配售不少於10億港元新股份。一旦中國投融資按公告內容配股，公司控制權勢會更改。公司已委聘法律及財務顧問處理潛在企業活動。