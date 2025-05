寧德時代今起招股　入場費約2.65萬元　中石化等為基石投資者

今年全球矚目的寧德時代(3750)發布招股詳情,擬全球發售約1.18億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定),其中中國香港發售股份884.21萬股,國際發售股份約1.09億股;2025年5月12日至5月15日招股,預期定價期間為5月13日至5月16日;發售價將不高於263港元,每手買賣單位為100股,入場費26,565.24元。



預料5月20日掛牌

BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan為聯席保薦人;預期股份將於2025年5月20日開始在聯交所買賣。

集團是一家全球領先的新能源創新科技公司。集團主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售,以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代,並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。截至2024年12月31日止,集團已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地,服務網點遍佈64個國家和地區。集團覆蓋全球最廣泛的客戶與終端用戶群體,截至2024年12月31日止,已實現動力電池累計裝車超1,700萬輛,全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時代電池,儲能電池在全球應用超過1,700個項目。

寧德時代2024年4月15日在北京參加北京國際汽車展(Reuters)

集團在鋰電池領域深耕多年,具備了全鏈條自主、高效研發能力,已形成全面、先進的產品及解決方案,可應用於乘用車、商用車、表前儲能、表後儲能等領域,以及工程機械、船舶、航空器等新興應用場景,能夠全方位滿足不同客戶的多元化需求。集團積極參與全球鋰電池行業相關標準制定與課題研究,推動行業可持續發展。截至2024年末止,集團共計加入超過160家國內外行業協會,如全球電池聯盟、國際可再生能源署、歐洲電池聯盟、中國汽車工業協會等。

基石投資者認購203.7億元股份

集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下,按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目,總金額約為26.28億美元(或約203.71億港元)。基於發售價每股H股263.元(即最高發售價)計算,基石投資者將認購的發售股份總數為7745.54萬股H股。基石投資者包括中石化(香港)有限公司(「中石化(香港)」)、科威特投資局(「KIA」)、HHLR CF. L.P.、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅場外掉期而言)、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.(「Perseverance Asset Management」、Zenith Hop International Limited(「Zenith Hop」)、Abstract Enigma Limited(為Boyu Capital Opportunities Master Fund的控股附屬公司)、上海景林及CICC Financial Trading Limited(就景林場外掉期而言)、景林資產管理香港有限公司(「香港景林」)、Pinpoint Asset Management Limited(「Pinpoint」)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(「UBS AM Singapore」)、WT Asset Management Limited(「WT」)、CPE Redwood Investment Limited(「CPE Investment」)、Oaktree Capital Management, L.P.(「Oaktree」)、MX Bright Charm (BVI) Limited(「MX Bright」)、Mirae Asset Securities Co., Ltd(「Mirae Securities」)及Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.(「Mirae Asset」,連同Mirae Securities合稱「Mirae投資者」)、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、太平洋資產管理有限責任公司(「太平洋資產管理」)及中國太保投資管理(香港)有限公司(「太保(香港)」,連同太平洋資產管理統稱「中國太保投資者」)、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited(「LMR Master Fund」)、洛陽科創集團有限公司(「洛陽科創集團」)、中郵理財有限責任公司(「中郵理財」)、泰康人壽保險股份有限公司(「泰康人壽」)、以及Lingotto Innovation Master Fund(「Lingotto」)。

寧德時代。

集資額90%投放匈牙利廠房

按發售價每股263.元計算,並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,公司將收到全球發售募集資金淨額約307.18億元。集團目前擬將該等募集資金淨額用於以下用途:約90%或276.46億元將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設;及約10%或30.72億港元將用於營運資金及其他一般企業用途。

歐洲等海外市場的動力電池和儲能電池需求不斷增長,為更好的響應客戶需求,增強與客戶的合作關係,建立歐洲本地化生產能力對公司國際業務佈局和發展有重要意義。建立匈牙利工廠能夠貼近歐洲主要客戶生產基地,使集團的產品供應和服務更為靈活和及時,有效保障客戶的供應鏈穩定,提升本地化供應能力。公司已於2022年召開董事會和股東大會審議通過議案,擬在匈牙利德布勒森基地分三期投建年產100GWh電池生產線,總投資金額預計不超過73億歐元,總建設期預計不超過64個月。

匈牙利項目地處匈牙利德布勒森市,第一期及第二期的土地產權面積共計105萬平方米,規劃產能分別為34GWh及38GWh(共計72GWh)。匈牙利項目可用於生產動力電池和儲能電池,可供應歐洲車企等海外客戶。目前,項目已完成前期籌備,並已啟動項目建設。截至2024年12月31日,公司已投入約7億歐元。匈牙利項目一期及二期的總投資額約為49億歐元,剩餘資金將於未來陸續投入,以按計劃完成建設。

一期項目的計劃投資金額為27億歐元,截至2024年12月31日已投入7億歐元。該項目的規劃產能為34GWh。集團已根據匈牙利工廠一期項目的建設進度取得所有必要的許可及╱或批准。該項目預期將於2025年完成廠房建設及產線投產。相關支出主要包括建設用於該項目的廠房、購買主要生產設備和其他前期籌建及試生產投入所需的資金。二期項目的計劃投資金額為21億歐元,截至2024年12月31日尚未投入資金。該項目的規劃產能為38GWh,匈牙利工廠二期項目目前處於前期籌建階段並將根據建設進度相應申請相關許可及╱或批准。該項目預期將於2025年開始建設。相關支出主要包括建設用於該項目的廠房、購買主要生產設備和其他前期籌建及試生產投入所需的資金。