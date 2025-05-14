美股｜美通脹放緩 道指暫跌200點 納指升逾1.5% Nvidia飆半成
撰文：蕭通
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美國4月通脹數據放緩，而在中美貿易緊張趨緩後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（5月13日）揚言股市將會大幅上漲，美股早段個別發展。受聯合健康集團（UnitedHealth）股價急跌逾15%拖累，道指暫跌200點，納指則漲逾1.5%。
本港時間5月14日
【03:08】恒指夜期收報23,288點 高水180點
恒指夜市期指收報23,288點，升261點，較恒指收市23,108點，高水180點，成交16,788張。
【00:27】納指升幅擴大 Coinbase漲22%
道指最新報42,217點，跌193點或0.46%；納指報19,017點，升309點或1.65%；標普500指數報5,892點，升48點或0.83%。
其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia與沙特宣布建立AI合作夥伴關係，股價暫漲5.86%，為升幅最大道指成份股。另外，加密貨幣交易所營運商Coinbase定於5月19日加入標準普爾500指數，股價急漲22.05%。
本港時間5月13日
【22:54】道指早段跌逾150點
截至本港晚上10時54分，道指報42,246點，跌163點或0.39%；納指最新報18,975點，升267點或 1.43%；標普500指數報 5,886點，升42點或0.73%。
【22:53】美4月CPI按年升2.3% 低於市場預期
美國4月消費物價指數（CPI）按年升2.3%，創2021年2月以來最低，也低於市場預期及前值的2.4％增幅；按月升0.2%，亦低於市場預期。撇除食品和能源價格核心CPI，按年升2.8%，符合市場預期；按月升0.2%，則低於預期。
【22:50】國際油價升逾1%
油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.94美元，升0.99美元或1.60%；倫敦布蘭特期油每桶報65.83美元，升0.87美元或1.34%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,105.27美元、24小時內約升0.3%。
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