關稅戰｜道指高收1160點　納指飆4.35%　中概股指數升5.4%

中美達成貿易協議，宣布互減關稅90天，美股周一（5月12日）開市後持續上揚，道指至收市漲1,160點，納指升4.35%、標指漲3.26%。大多數重磅股造好，其中Nvidia、蘋果、Tesla均升逾半成。受中美貿易緊張降溫帶動，歐洲股市造好，英法德股市至收市均上揚。



圖為2025年5月12日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月13日

【04:15】Tesla蘋果Nvidia升逾半成 Amazon及Meta漲8%

道指收報42,410.10點，升1,160.72點或2.81%；納指收報18,708.34點，升779.43點或4.35%；標普500指數收報5,844.19點，升184.28點或3.26%。

多隻大型股造好。Tesla收市升6.82%，每股收報318.60美元。蘋果漲6.31%，每股收報210.79美元。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia升5.44%，每股收報123.00美元。Amazon升8.12%，為升幅最大道指成份股。Meta亦升7.92%。

另外，晶片股AMD和Marvell分別上漲5.13%和8.13%。

【04:09】阿里巴巴升5.8% 拼多多漲逾6%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升5.40%。其中，阿里巴巴升5.82%、拼多多升6.16%。

【03:50】恒指夜期收報23,403點 低水146點

恒指夜市期指收報23,403點，升3點，較恒指收市23,549點，低水146點，成交16,623張。

【03:45】 美匯指數重上101 現貨金曾跌逾3%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收報101.78，升1.45%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報148.29，升2.02%。

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報 3,237.00美元，跌87.63美元或2.64%；日內曾低見3,207.90美元，跌幅3.5%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報61.95美元，升0.93美元或1.52%。倫敦布蘭特期油收報64.96美元，升1.05美元或1.64% 。

【02:47】3大指數升幅擴大

道指最新報42,387點，升1,138點或2.76%；納指最新報18,691點，升762點或4.25%；標普500指數報5,838點，升178點或3.15%。其中，Nvidia最新漲5.34%、蘋果升6.45%、Tesla升6.25%。Amazon漲8.1%，續為升幅最大道指成份股。

【01:26】3大指數維持漲勢 Amazon飆8%

道指最新報42,297點，升1,048點或2.54%；納指最新報18,657.點，升728點或4.06%；標普500指數報5,828點，升168點或2.98%。其中，Nvidia最新漲5.06%、蘋果升5.75%、Tesla升6.60%。Amazon漲7.94%，暫為升幅最大道指成份股。

【00:54】英法德股市上揚

中美貿易緊張降溫，歐洲股市造好。英國富時指數收報8,604.98點，升50.18點或0.59%；法國CAC指數收報7,850.10點，升106.35點或1.37%；德國DAX指數收報23,566.54點，升67.22點或0.29%。

圖為2025年5月7日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月12日

【23:28】中概股造好 阿里巴巴升6%

美股維持近千點升幅，道指現報42,200點，升951點或2.31%，而標指及納指分別升2.56%及3.48%。其中，Tesla升7.26%、蘋果升5.2%、Nvidia升4.3%。

中概股方面，富途升7%、拼多多升6.4%、阿里巴巴升6%。

港股夜期暫報23,366點，挫34點或0.15%，低水183點。

【22:49】Nvidia最新漲3.49%

道指最新報42,277點，升1,027點或2.49%；納指最新報18,564點，升635點或3.54%；標普500指數報5,809點，升149點或2.64%。其中，Nvidia最新漲3.49%、蘋果升6.02%、Tesla升6.75%。Amazon漲7.57%，暫為升幅最大道指成份股。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【22:40】國際油價漲逾2.5%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.74美元，升1.72美元或2.82%；倫敦布蘭特期油每桶報65.60美元，升1.69美元或2.64%。

圖為2018年5月21日，一艘油輪正在沙特阿拉伯裝載石油。（Reuters）

【22:39】Bitcoin價格回落 報10.3萬美元

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報103,289.16美元、24小時內約跌0.8%。